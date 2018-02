Harvard offre jusqu’à 150 000 dollars à ses étudiants partant travailler en Afrique

L’école de commerce de l’université américaine Harvard veut inciter ses titulaires de MBA à partir travailler en Afrique en leur offrant une bourse pouvant aller jusqu'à 150 000 dollars.

L’école de commerce d’Harvard vient de lancer une initiative étonnante pour ses étudiants titulaires d’un MBA. La prestigieuse école de Cambridge, dans l’État du Massachusetts, veut en effet accorder une bourse pouvant atteindre 150 000 dollars (122 274 euros) à ses diplômés partant travailler en Afrique immédiatement après l’obtention du sésame.

Compenser le salaire

À raison de 50 000 dollars par an maximum, cette initiative baptisée Global Opportunity Fellowship (GO:Africa), vise à inciter les étudiants d’Harvard à poursuivre leur carrière en Afrique tout en gardant un niveau de rémunération à la hauteur de leur diplôme. « Ce programme pilote a pour objectif d’attirer les profils à haut potentiel en Afrique et d’étendre l’influence de l’école », assure Chad Losee, directeur des admissions et de l’aide financière de l’école de commerce d’Harvard.

La promotion 2018 sera la première à bénéficier de ce programme. À la sortie de leur MBA, les diplômés ont cinq ans pour en profiter. Ils devront néanmoins motiver leur demande à travers un dossier qui comprend notamment la présentation de l’offre d’emploi à laquelle ils postulent et leur projet de carrière.

28 africains suivent actuellement un MBA d’Harvard et plus de 1 700 anciens élèves travaillent sur le continent.