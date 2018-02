La Société Fiduciaire du Maroc lance des formations courtes pour les cadres

Le cabinet de conseil juridique, fiscal et financier lance sa "SFM Academy". Elle propose des conférences et des séminaires de formation pour les managers et les dirigeants d'entreprises.

La Société fiduciaire du Maroc (SFM), cabinet de conseil juridique, fiscal et financier, vient de lancer une offre de formation. « La SFM Academy, aura trois principales composantes : les conférences, les séminaires et enfin le prix d’excellence que nous allons décerner au meilleur travail académique traitant de la problématique fiscale », explique à JA Emploi & Formation, Abdelkader Boukhriss, administrateur du département fiscal et comptable de la SFM et initiateur de la SFM Academy.

« Presque du sur-mesure »

Les séminaires de formation ont pour but d’actualiser ou d’approfondir des thèmes en particulier. Ils peuvent durer soit une demi-journée soit toute la journée et seront animées par les experts du cabinet. « Cette composante s’adresse aux cadres et à certains patrons de PME et les sujets doivent répondre aux besoins ressentis auprès de leur entreprise. C’est presque du sur-mesure par rapport à ce que ces personnes cherchent », poursuit Abdelkader Boukhriss.

Le premier séminaire est prévu pour le mois de mars et concernera le contrôle fiscal. Pour les tarifs, il faut prévoir aux alentours de 4 000 dirhams (350 euros) pour une demi-journée de formation.

Cette formation n’est pas diplômante, mais SFM Academy a prévu de lancer sa propre certification par la suite. « Nous travaillons actuellement sur le développement de nouveaux cycles avec plusieurs modules en relation avec la fiscalité. Ces séminaires donneront droit à une certification SFM », prévoit l’initiateur de l’idée. Pour le moment, il s’agit de trouver de bons partenaires qui pourront enrichir et renforcer la nature des thèmes et des formations qui sont proposées.

5 conférences par an

Le deuxième axe de l’offre est beaucoup plus général. Il concerne les conférences sur des thématiques en relation avec le quotidien des entreprises marocaines et va s’attaquer aussi à des sujets d’actualité. La SFM Academy espère pouvoir en organiser cinq annuellement, destinées aux dirigeants, aux chefs d’entreprises et managers d’équipes. Ces conférences seront animées par des chefs d’entreprises, des responsables publics et des experts de renom.