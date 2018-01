Comment bien rédiger une offre d’emploi ?

Outil essentiel du recrutement, l’offre d’emploi ou fiche de poste est un document qui détaille le rôle et les missions d’un poste et son environnement et doit donner aux candidats une vision claire et fidèle du poste à pourvoir. Afin d’être bien rédigée, elle demande une réflexion en amont.

Tout commence par une petite consultation interne. Pour bien rédiger une offre d’emploi, un recruteur doit recueillir des informations précises sur les caractéristiques du poste dont il a besoin. Pour identifier précisément des compétences, des missions et un profil, il doit se tourner vers l’équipe opérationnelle dans laquelle évolue le poste. L’idée est de savoir comment elle travaille, quels sont ses process et qui sont les personnes qui la compose afin de dégager des missions et définir les compétences exigées pour les accomplir.

Informer et donner envie

Sur la forme, une fiche de poste doit d’abord présenter l’environnement de l’entreprise. Cette partie doit au minimum mentionner le nom, la taille, le secteur d’activité, le ou les pays dans lesquels l’entreprise évolue et le poste qu’elle recherche. Les informations doivent être données de sorte à informer le candidat, mais aussi lui donner envie de postuler. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à ajouter des détails concernant les projets en cours, le chiffre d’affaires ou les réalisations passées.

Le périmètre du poste

Pour permettre aux candidats de se projeter dans le poste, le recruteur ou l’employeur doit détailler le contexte précis dans lequel la nouvelle recrue va évoluer. Il a donc tout intérêt de détailler la fiche en précisant le périmètre du poste. Quel est son niveau hiérarchique ? À qui reporte-t-il ? Exige-t-il le management d’une équipe ou des déplacements réguliers ? Le recrutement est-il le fait d’un renforcement d’une équipe, d’un remplacement ou encore d’une réorganisation d’un service ?

Les missions et les compétences requises

Viennent ensuite les missions du poste, rédigées sous forme de liste à puces. Le recruteur ne doit pas hésiter à préciser des objectifs à atteindre et les moyens donnés pour le faire (budget, outils…). La partie suivante, dédiée aux compétences requises est également rédigée sous forme de liste à puces.

Le profil recherché

Cette partie mentionne le niveau d’étude recherché et le nombre d’année d’expérience souhaité. Pour les postes expérimentés et très spécialisés, la fiche de poste ne doit pas négliger de notifier les compétences ou connaissances particulières dont devra disposer le candidat : “Cela permet une sélection naturelle”, souligne Deffa Ka, consultante en recrutement au cabinet Fed Africa. Décrire le profil recherché est aussi une occasion de lister des traits de caractère, ou soft skills, et les valeurs attendues par l’employeur que doivent incarner les candidats.

La rémunération et le type de contrat

La rémunération peut faire l’objet de package pour les profils expérimentés et être finalement composée de différentes façons selon les candidats. Mais il n’est pas inutile de mentionner une fourchette de rémunération et de préciser, sans rentrer dans les détails, si des avantages sont prévus en mentionnant un “package intéressant” ou “package possible”.

Les choses à éviter

“Les opérationnels ont souvent un idéal en tête. Un mouton à cinq pattes qui n’existe pas”, explique Deffa Ka, consultante en recrutement au sein du cabinet Fed Africa. Le réflexe récurrent selon elle, notamment pour des fonctions cadre et cadre supérieur, c’est de vouloir des personnes diplômées de grandes écoles ou ayant une expérience dans une entreprise précise. Or être trop exigeant peut desservir les recruteurs, le risque étant de réduire le spectre de candidat potentiel et passer à côté du talent idéal.

Attention à ne pas insérer de critères discriminants dans l’offre d’emploi. Selon les pays, exiger ou refuser une religion, un sexe, une ethnie, un âge ou tout autre critère physique peut être interdit par loi.