Algérie : un salon itinérant pour l’orientation des jeunes

La quatrième édition du salon Khotwa pour l’orientation et la formation des jeunes algériens réunira 120 établissement et aussi des recruteurs.

Cela fait trois ans que le salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives Khotwa se tient à Oran. Mais pour cette quatrième édition, les organisateurs ont vu plus grand. Leur salon part en tournée à travers l’Algérie, faisant étape à Constantine le 15 février, Alger le 17 et 18, Oran le 20 et 21, Telcem les 21 et 22 avril et Béchar le 24. L’objectif : orienter les milliers de lycéens, étudiants et jeunes diplômés attendus dans chaque ville.

Préinscriptions sur place

Environ 80 écoles et universités seront présentes à chaque salon. « La quasi-totalité des établissements d’enseignement supérieur algériens publics ou privés ont répondu présent. Et de nombreuses écoles d’une dizaine de pays différents seront représentées par leur ambassade respective », indique Zaki Soufi, fondateur de l’agence événementielle Win adventS Agency en charge de l’organisation des salons.

Au programme, de la pêche à l’information, des préinscriptions possibles sur les stands, des conférences et ateliers découvertes sur des formations et spécialités, des conseils pour rédiger son CV ou sur la préparation aux entretiens et des informations sur l’entreprenariat après les études.

De grandes entreprises présentes

« Les bureaux de recrutements privés et publics seront aussi présents ainsi que de grandes entreprises comme Lafarge ou Siemens qui ont leur propre écoles intégrées », souligne l’organisateur.

Plus de 15 000 visiteurs sont attendus à Alger et Oran, environ 6 000 à Constantine et un peu moins à Telcem et Béchar. Les événements auront lieu de 10h à 19h.