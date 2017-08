Sénégal : de nouveaux paquets de cigarettes avec des avertissements contre le tabagisme

De nouveaux paquets de cigarettes avec des images mettant en garde les consommateurs contre des maladies liées au tabac ont été mis en vente samedi au Sénégal, a constaté un journaliste de l'AFP.

« Fumer cause une mort lente et douloureuse », « fumer rend impuissant et stérile », pouvait-on lire sur ces nouveaux paquets de cigarettes d’une célèbre marque où l’on voit un homme, visiblement malade, alité et sous assistance respiratoire.

Une loi, datant déjà de mars 2014, impose aux fabricants de cigarettes de mentionner de telles informations sous peine de sanctions, a déclaré samedi à l’AFP le chef du bureau de la législation au ministère de la Santé, Mactar Bâ. La loi de 2014 a été suivie d’un arrêté pour son application en décembre 2016.

« Un délai avait été donné aux fabricants (pour se conformer à cette règle) et il a expiré aujourd’hui. Obligatoirement, les fabricants doivent suivre, sinon ils s’exposent à des sanctions », a ajouté M. Bâ.

Environ 20% des garçons fument, contre 10% chez les filles, selon les résultats d’une récente enquête menée en milieu scolaire chez des jeunes âgés de 15 à 19 ans, a poursuivi M. Bâ.

Depuis la mise sur le marché des nouveaux paquets de cigarettes, « il y a des clients qui achètent, d’autres ont peur d’acheter. (Certains) disent que si je ne vends que ces paquets, ils n’en veulent pas. Quand ils voient l’image (de la personne malade et couchée), des clients s’en vont », a affirmé à l’AFP Mamadou Aliou Diallo, un vendeur ambulant de cigarettes dans le centre-ville de Dakar.

« Depuis que j’ai vu le nouveau paquet, j’ai peur. Je veux arrêter de fumer parce que je sais que la cigarette est mauvaise », a de son côté déclaré Amadou Bailo Sidibé, un fumeur.

Un vendeur de kola, Mamadou Abdou Diallo, assure pour sa part que le nouveau produit ne va pas le faire arrêter de fumer. « Avant que je ne devienne fumeur, je savais que la cigarette tuait. Mais parfois je me dis que si on meurt, c’est la volonté divine ».

Les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au Sénégal se faisaient jusqu’ici avec des messages en français et sans image.

« Des avertissements sanitaires sous la forme d’images, de photos en couleurs, portant sur 70% des deux surfaces de toutes les enveloppes du tabac ont un impact beaucoup plus important » dans un pays où le taux d’analphabétisme en français est élevé, a expliqué samedi à l’AFP Abdou Aziz Kassé, cancérologue et président de la Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) formée de plusieurs associations.

Le Sénégal avait également adopté en 2014 une loi qui interdit de fumer « dans les espaces publics » ainsi que la publicité pour le tabac. Le pays s’est doté depuis 1981 de plusieurs lois dans le cadre de la lutte contre le tabagisme.