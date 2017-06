Sénégal : McCourt et Eyraud vont visiter l’école de foot des Diambars

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille vont visiter l'école de football des Diambars, au Sénégal, les 19 et 20 juin, dans le cadre du projet formation de l'OM, a-t-on appris samedi auprès du club sénégalais.

Le propriétaire Frank McCourt, le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Andoni Zubizarreta sont attendus à Saly, au sud de Dakar, a expliqué à l’AFP le président des Diambars, Saer Seck.

« Il n’y a pas d’accord de partenariat pour l’instant, a précisé M. Seck. Mais dans le cadre de sa nouvelle vision, qui accorde notamment beaucoup d’importance à la formation, l’actuelle direction de l’OM effectue une tournée de prospection en Afrique. »

Le trio de patrons de l’OM est également attendu au Cameroun ou en Algérie pour visiter des établissements similaires, selon une source proche du dossier.

L’OM est en phase de consultation et pourrait soit nouer un partenariat avec un de ces clubs africains, soit s’inspirer de leur travail et créer son propre centre sur le Continent africain.

Inauguré en 2003 comme un centre de formation et une école pour les jeunes sénégalais, le projet Diambars a été lancé par M. Seck et trois joueurs professionnels, Bernard Lama, Jimmy Adjovi-Boco et Patrick Vieira.

Aujourd’hui son équipe première évolue en première division du Championnat du Sénégal, elle a même été couronnée championne en 2013.

Parmi les joueurs sortis des Diambars figure notamment l’ex-Lillois Idrissa Gueye, actuellement à Everton.