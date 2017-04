Soudan : Omar el-Béchir salue un renforcement des relations avec Ryad

Le président soudanais Omar el-Béchir a salué dimanche un renforcement des relations avec l'Arabie saoudite à l'occasion de la fin des premières manoeuvres militaires aériennes conjointes depuis la rupture en 2015 des liens entre Khartoum et Téhéran, principal rival régional de Ryad.

Le régime de Khartoum avait maintenu pendant des années d’étroites relations avec l’Iran, mais la rivalité grandissante de ce dernier avec l’Arabie saoudite, notamment sur le conflit syrien, a changé la donne.

En 2015, le Soudan a ainsi annoncé sa participation à une coalition arabe emmenée par Ryad qui mène des frappes au Yémen contre les rebelles Houthis soutenus par l’Iran.

« Les manoeuvres militaires aériennes ont montré que les relations entre le Soudan et l’Arabie saoudite progressent », s’est félicité dimanche le président Béchir au cours d’une cérémonie marquant la fin de 12 jours d’exercices qui se sont tenus à Meroë, au nord de Khartoum.

Selon un responsable de l’armée de l’air soudanaise, les exercices avaient pour objectif d’améliorer les capacités des deux aviations et leurs techniques lors des opérations.

Le Soudan a participé avec plus d’une vingtaine d’avions de combats, notamment des MiG-29 et des Sukhoi, et l’Arabie avec des F-15 et Eurofighter Typhoon, selon des responsables militaires.

Le président Béchir a estimé que l’armée soudanaise jouait « un rôle clé » dans l’amélioration des relations avec l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe.

Les relations entre Ryad et Khartoum se sont en effet renforcées après l’engagement de l’armée soudanaise dans la coalition militaire arabe au Yémen.

Selon des analystes, ce réchauffement sert les intérêts des deux pays: il aide le Soudan à atténuer son isolement international et offre à l’Arabie un nouveau marché pour ses investissements alors que le royaume tente de réduire sa dépendance au pétrole.