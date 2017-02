Zimbabwe : l’opposant Mawarire pourrait se présenter face à Mugabe

Le pasteur Evan Mawarire, une des figures de la contestation contre le gouvernement au Zimbabwe, a annoncé vendredi qu'il envisageait de se présenter aux élections générales de 2018 face au président Robert Mugabe.

« Si le besoin se fait sentir ou s’il s’avère nécessaire pour moi de participer aux élections, je veux vraiment me rendre disponible pour cela », a lancé le pasteur Mawarire aux journalistes à la sortie du tribunal d’Harare où il était entendu par la justice.

« Je n’ai pas encore pris ma décision mais je ne veux certainement pas fermer cette porte », a-t-il ajouté.

Evan Mawarire comparaissait vendredi devant la justice zimbabwéenne, accusé de tentative de sabotage du gouvernement et d’incitation à la violence.

L’audience a été repoussée au 16 mars pour permettre à la police de poursuivre son enquête.

Il avait été arrêté le 1er février à l’aéroport d’Harare, de retour de six mois d’exil en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, avant d’être libéré sous caution une semaine plus tard.

Début 2016, ce pasteur jusque-là inconnu du grand public avait lancé une campagne de protestation sur les réseaux sociaux baptisée #ThisFlag (#CeDrapeau) contre le président Mugabe.

Dans une vidéo devenue rapidement virale sur Internet, il était apparu avec le drapeau zimbabwéen en écharpe pour dénoncer la corruption du régime et les conditions de vie difficiles de la population.

Le Zimbabwe avait ensuite été secoué pendant plusieurs mois par une large vague de grèves et de manifestations. Brutalement réprimé, ce mouvement s’est depuis éteint.

Malgré la crise économique profonde que traverse le Zimbabwe et le mécontentement d’une partie de la population, Robert Mugabe, qui fêtera ses 93 ans mardi prochain, est déjà en course pour un nouveau mandat en 2018.

Le plus vieux chef d’Etat en exercice dans le monde dirige le Zimbabwe d’une main de fer depuis l’indépendance de l’ancienne colonie britannique, en 1980.

Il a facilement remporté les dernières élections, en 2013, entachées de soupçons de fraude massive.