Un millier de Tunisiens manifestent contre le retour des jihadistes

Un millier de Tunisiens ont manifesté dimanche dans le centre de Tunis pour protester contre un éventuel retour au pays des jihadistes, qui représenterait selon eux une "grande menace" pour la sécurité nationale.

La Tunisie compte plus de 5.000 ressortissants dans les rangs d’organisations jihadistes à l’étranger, notamment en Irak, en Syrie ou encore en Libye, selon le groupe de travail de l’ONU sur l’utilisation de mercenaires. Pour le gouvernement tunisien, ils seraient moins de 3.000.

Un vif débat agite depuis des semaines le pays sur la perspective d’un retour massif de ces jihadistes, un sujet qui suscite l’inquiétude de nombreux Tunisiens.

A l’appel d’un mouvement citoyen, plus de mille personnes se sont rassemblées dimanche dans le centre de Tunis.

« Retour des terroristes, grande menace contre la sûreté du pays », ont scandé vivement les manifestants encerclés par un important dispositif de sécurité.

« Non au retour des terroristes au pays », « Tous les Tunisiens contre le terrorisme » ou encore « On ne pardonne pas les criminels et on refuse leur retour », scandaient-ils également.

Enveloppés par des drapeaux de la Tunisie, les protestataires ont défilé sur l’avenue Habib Bourguiba, c?ur battant de la capitale en chantant l’hymne national avant de crier leur colère notamment contre le parti islamiste Ennahda et son chef Rached Ghannouchi.

M. Ghannouchi avait soutenu dans le passé l’idée de « repentance » pour les jihadistes tunisiens qui voudraient rentrer chez eux, à la condition qu’ils abandonnent la violence.

« Ghannouchi, ces terroristes sont tes enfants et non pas les enfants de la Tunisie », ont scandé les manifestants.

« Les Tunisiens doivent être rassurés par une vraie volonté politique qui affiche clairement son refus d’un retour de ces criminels », s’est emportée Shahnez Mili, fonctionnaire de 33 ans.

Fin décembre, le syndicat national des forces de sécurité intérieure a notamment fait valoir que les jihadistes avaient « reçu des formations militaires et appris à manipuler toutes sortes d’armes de guerre sophistiquées ». Ils pourraient rejoindre les « cellules dormantes » du pays et « élargir le cercle du terrorisme », a-t-il prévenu dans un communiqué.

Certaines voix ont même appelé à déchoir ces jihadistes de leur nationalité.

Interdite par la Constitution, cette mesure a toutefois été rejetée par le président Béji Caïd Essebsi. « On ne peut empêcher un Tunisien de revenir dans son pays (…) mais évidemment, nous allons être vigilants », avait-il dit.

Le 29 décembre, le Premier ministre Youssef Chahed avaient affirmé de son côté que son gouvernement « n’était pas favorable » au retour des jihadistes.