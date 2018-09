Présidentielle en RDC : Samy Badibanga « éligible », mais sa nationalité fait toujours débat

Présidentielle en Côte d’Ivoire : faites vos jeux !

La libération de Simone Gbagbo et le divorce entre le RDR et le PDCI ont rebattu les cartes. Revoici les grands partis et leurs leaders face à face, tous décidés à l’emporter mais incapables de le faire seuls… La présidentielle de 2020 s’annonce plus incertaine que jamais.