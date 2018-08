Tunisie : Youssef Chahed limoge le ministre de l’Énergie

Le chef du gouvernement tunisien a limogé, vendredi 31 août, le ministre de l'Énergie, Khaled Gaddour, le secrétaire d’État chargé des Mines, Hachem Hmidi, ainsi que plusieurs hauts responsables du ministère.

Le président-directeur général de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (Etap), le directeur général des Hydrocarbures et le directeur général des Affaires juridiques au ministère ont également été démis de leurs fonctions.

Dans son communiqué, la présidence du gouvernement a également annoncé la fusion du ministère de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables avec celui du ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Un champ pétrolier exploité illégalement

L’exploitation illégale d’un champ pétrolier de Monastir est la raison principale avancée par le gouvernement pour justifier ces limogeages. Dans une conférence de presse organisée quelques heures après l’annonce, le porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani, a précisé qu’un investisseur tunisien exploitait un champ pétrolier de Monastir de façon illégale. Son permis d’exploitation aurait expiré dès 2009, a ajouté Iyed Dahmani, précisant que le chef du gouvernement avait été sollicité pour inaugurer le champ pétrolier.

Une enquête au niveau du ministère sera menée par l’Instance de contrôle général des services publics (ICGSP) et l’Instance de contrôle général des finances (CGF), afin d’identifier les personnes impliquées dans cette affaire.