Gabon : qui sont les candidats investis par le PDG pour les législatives ?

Le parti démocratique gabonais du chef de l'État Ali Bongo Ondimba (PDG, au pouvoir) a rendu public lundi les identités de ses 143 candidats aux élections législatives du 6 octobre prochain.

Un peu moins de deux mois avant les élections législatives, dont le premier tour doit se tenir le 7 octobre, le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba (PDG, au pouvoir) a présenté ses investitures pour l’ensemble des circonscriptions du pays. Si les grands barons du parti répondent dans l’ensemble présent, comme le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet et le ministre des Sports et de la Culture Alain-Claude Bilié By Nzé, la liste réserve toutefois quelques surprises.

Dans le premier arrondissement de la commune de Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, Madeleine Berre, ministre de la promotion des Investissements privés et du commerce, a raflé la mise, mettant sur la touche Richard Auguste Onouviet, le président sortant de l’Assemblée nationale, tout comme Joël Ogouma, ex-conseiller spécial du président Ali Bongo Ondimba, promu récemment gouverneur de la province du Woleu-Ntem.

Malika Bongo Ondimba en lice

Le ministre d’État en charge de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, est absent de la liste des investis, lui qui briguait un siège dans le département de l’Ogooué-Letili, dans le Haut-Ogooué. En revanche, Malika Bongo Ondimba, fille du chef de l’État, est bien présente et sera candidate dans le canton de Bongoville.

Difficile, pour le moment, de dresser la liste de leurs adversaires, que Jeune Afrique s’efforcera de publier dès que possible. L’opposition n’a en effet pas encore mis la dernière main à ses investitures, plusieurs partis discutant toujours afin de parvenir à une entente dans le plus de circonscriptions possible. Il s’agit notamment de l’Union nationale, des Démocrates et d’Héritage et modernité.

La liste des investitures du Parti démocratique gabonais pour les législatives du 7 et du 27 octobre 2018 :

• COMMUNE DE LIBREVILLE

1er arrondissement

1er siège du 1er arrondissement

Gabriel MALONGA MOUELET

2ème siège du 1er arrondissement

Joseph Marie BOUSSENGUE

2ème arrondissement

1er siège du 2ème arrondissement

Aurélien NTOUTOUME MEBIAME

2ème siège du 2ème arrondissement.

Jacques MASSALA

3ème arrondissement

1er siège du 3ème arrondissement

Sylvie KOTHA

2ème siège du 3ème arrondissement

Germaine NDJARI Ep. NGALIBIRI

4ème arrondissement

1er siège du 4ème arrondissement

Pierre Sévérin NDONG EKOMIE

2ème siège du 4ème arrondissement

Lucienne OGOUELANGA

5ème arrondissement

1er siège du 5ème arrondissement

Guy François MOUNGUENGUI KOUMBA

2ème siège du 5ème arrondissement

Félicien Rodrigue EVOUNG

6ème arrondissement

1er siège du 6ème arrondissement

Cyprien NDONG

2ème siège du 6ème arrondissement

Eliane Frida MINDOUNGANI

• COMMUNE D’AKANDA

1er siège du 1er arrondissement d’Akanda

Jean Marie OGANDAGA

2ème siège du 2ème arrondissement d’Akanda

Joseph MINKO

• COMMUNE D’OWENDO

1er siège du 1er arrondissement d’Owendo

Pierre Claver OBAME ESSONO

2ème siège du 2ème arrondissement d’Owendo

Jeanne MBAGOU

• COMMUNE DE NTOUM

1er siège du 1er arrondissement

Julien NKOGHE BEKALE

2ème siège du 2ème arrondissement

Joséphine ANDEME MANFOUMBI

3ème siège du 3ème arrondissement

Paul BIYOGHE MBA

• KOMO-MONDAH

Siège unique, Cantons Komo-Ntoum et Mbei

Roger OBIANG NGUEMA

• KOMO-OCEAN

Siège unique, Ndzomoé et cantons Océan-Ngongoué et Remboué-Ngongoué

Andrien NKOGHE ESSINGONE

• KOMO

1er siège Kango et canton Komo

Christian MENVIE OBAME

2ème siège Canton Bokou

Alain Valery BOUROBOU

3ème siège Canton Engong

Henry BEKALE AKWE

• NOYA

1er siège Commune de Cocobeach

Fidèle ANGOUE MBA

2ème siège Canton Océan-Mondah et canton Muni-Noya

Paul BIE EYENE

PROVINCE DU HAUT-OGOOUE

Commune de Franceville

1er siège du 1er arrondissement

Jean Pierre OYIBA

2ème siège du 2ème arrondissement

Justin NDOUNDANGOYE

3ème siège du 3ème arrondissement

Solange ODIMA

4ème siège du 4ème arrondissement

Eugénie SAKOUSSOU

• Département de la MPASSA

1er siège, Canton Ndjoumou et cantons Lékabi-Léconi et Mvouna-Lékabi

Ruffin Pacôme ONDZOUNGA

2ème siège canton Kassa

Bernard NDZOUMBA

• Département de la LEBOMBI-LEYOU

Siège unique, Commune de Mounana et Canton Lekedi-Leyou

Hervé Patrick OPIANGAH

• Commune de Moanda 1er siège du 1er arrondissement

Sévérin Oswald MAYOUNOU

2ème siège du 2ème arrondissement

Irène MBOULOU

• Département de LEKOKO

Siège unique, Bakoumba et canton Miagassa et Lébombi

Jean François YANDA

• Département de LEKONI-LEKORI

1er siège, commune d’AKIENI

Ali Akbar Y’OBEGHE ONANGA

2ème siège, Canton Lessimi et regroupement des villages Oss’kama

Félicité ONGOUORI NGOUBILI

3ème siège, Cantons Lebeyi et Limi

Jean NONO

• Département des Plateaux 1er siège, Léconi et canton Djouya

Chantal AKOUOSSO

2ème siège, cantons Louri et Djouélé-Aboumi

Aldolphe DEBAT PASSANTHERE

• Département de SEBE-BRIKOLO

1er siège, Commune d’Okondja

Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO

2ème siège, cantons Mouniandzi et Opoungou Abolo

Arnaud Calixte ENGANDJI ALANDJI

3ème siège, cantons Lekala, Louami-Lelama et Sébé-Louri

Jean BONIFACE KOUBANGOYE

• Département de DJOUORI AGNILI

Siège unique, Commune de Bongoville, cantons Lékéyé et Kayié

Malika BONGO ONDIMBA

• Département de DJOUE

Siège unique, Commune d’Onga et cantons Ngayi et Mpani

Alain ABOUMI

• Département de LEKABI-LEWOLO

Siège unique, Commune Ngouoni et cantons Ngoua, Ekoula et Enkoro

Idriss NGARI

• Département de L’OGOOUE-LETILI

Siège unique, Commune de Boumango et cantons Loula et Malundu

Etienne MVOULA

Département de BAYI-BRIKOLO

Siège unique, Commune d’Aboumi et cantons Bayi et Kolo

Jean Bosco NDJOUNGA

PROVINCE DE LA NYANGA

• Commune de Tchibanga

1er siège du 1er arrondissement

Eliane BOUCALT

2ème siège du 2ème arrondissement

Pierre NZAOU NZIENGUI

• Département de MOUGOUTSI

1er siège, Canton Dousségoussou

Alexis BOUTAMBA MBINA

2ème siège, Cantons Mougalaba-Douvoungou et Pougou-Moussambou

Ferdinand MBADINGA MOMBO

• Département de la DOUIGNY

1er siège, Commune de Moabi, cantons Doubandji et Douami-Mouembi

Hyacinthe MAMBOUNDOU MOUNDZIEGOU

2ème siège, Canton Migamba-Yara (Mourindi)

Herménégile BUSSA BUSSAMBE

• Département de la BASSE-BANIO

1er siège, Commune de Mayumba

Aubierge Sylvine NGOMA

2ème siège, Canton Loubetsi-Doumvou, Mayombe et Mouwambi

Angélique NGOMA

• Département de la Haute Banio

Siège unique, Commune de Ndindi et cantons Lagune et Louzibi

Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

• Département de la DOUTSILA

Siège unique, Commune de Mabanda et cantons Haute Dola et Haute Ngongo

Emmanuel IDOUNDOU

• Département de MONGO

Siège unique, Commune de Moulengui-Binza et Cantons Voungou et Douki

Chrysante MABIALA

PROVINCE DE L’OGOOUE-IVINDO

• Commune de Makokou

1er siège du 1er arrondissement

Emmanuel ISSOZE NGONDET

2ème siège du 2ème arrondissement

Alain Claude BILIE BY NZE

• Département de l’IVINDO

1er siège, Canton Liboumba et district de Batouala

Paulette KOHO

2ème siège, Canton Ivindo (Mvadi)

Germain BIAHDJOW

3ème siège, Cantons Aboye et Mouniandzi (Makébé Bakwaka)

Oumar MAMADOU BOUENI

• Département de la ZADIE

1er siège, Cantons Bengoué et Sassamongo et six (6) quartiers de la Commune de Mekambo

Simplice MAMBOULA

2ème siège, Canton Loué et Huit (8) quartiers de la Commune de Mekambo

Edwige BETHA ESSOUKOU

3ème siège, Canton Djouah et deux (2) quartiers de Mekambo

Maxime NGOZO ISSONDOU

• Département de la LOPE

1er siège, Commune de Booué et cantons Lélédi, Offoué (Mokeko) et Lezinda

Guy Maixent MAMIAKA

2ème siège, Cantons Nké et Fieng-Okano

Raphael NGAZOUZE

• Département de la MVOUNG

1er siège, Rive droite de la Mvoung (OVAN) et canton Beleme

Noel Nelson MESSONE

2ème siège, Rive gauche de la Mvoung (OVAN) et canton Dzoué

Chantal MEBALE

PROVINCE DE L’OGOOUE-LOLO

• Commune de Koulamoutou

1er siège du 1er arrondissement

Blaise LOUEMBE

2ème siège du 2ème arrondissement

Jean MASSIMA

• Département de la LOLO-BOUENGUIDI

1er siège, Canton Lolo-Wagna

Simplice MOUANGO

2ème siège, Canton Bouénguidi-Moualo et district de Popa

Pacôme MOUBELET BOUBEYA

3ème siège, Canton Basse-Lombo

Bernabé INDOUMOU

• Département de MULUNDU

1er siège, Commune de Lastourville et canton Poungui

Régis IMMONGAULT TATANGANI

2ème siège, Canton Leyou (Matsatsa)

Anatole TSIOUKAKA

3ème siège, Canton Ogooué-Amont et Lassio-Sébé (Ndangui)

Mesmin KONDONDO

4ème siège, Canton Ogooué-Aval

Romain MIKANGA SEMBA

• Département de la LOMBO-BOUENGUIDI

1er siège, Commune de Pana et Canton Haute-Lombo

Faustin BOUKOUBI

2ème siège, Canton Haute-Bouenguidi et district de Dienga

Irène LINDZONDZO

Département de l’OFFOUE-ONOYE

Siège unique, Commune d’Iboundji et cantons Offoué et Onoye

Jean-Pierre BOUKILA

PROVINCE DE L’OGOOUE-MARITIME

• Commune de Port-Gentil

1er siège du 1er arrondissement

Pascal HOUANGNI AMBOUROUE

2ème siège du 2ème arrondissement

Jean Fidèle OTANDAULT

3ème siège du 3ème arrondissement

Richard ROYEMBO

4ème siège du 4ème arrondissement

Marcelin MOUSSAVOU

• Département de BENDJE

1er siège, Cantons Océan et Ozouri

Berthe AZIZET

2ème siège, Canton Ogooué (Mpaga)

Charles OTANDO

3ème siège, Canton Lac Anengue (Mpaga)

Alphonse Hasse NZIENGUI

• Département d’ETIMBOUE

1er siège, Commune d’Omboué et canton Lagune Nkomi

Célestine BA OGUEWA

2ème siège, Canton Lagune Ngowé

André Juste YOMBENONTORY

3ème siège, Canton Rembo-Nkomi (Ndoungou)

Jean Norbert MANGUIMA

• Département de NDOUGOU

1er siège, Commune de Gamba

Chantal Clotilde MBOUMBA LOUEY

2ème siège, Canton Lagune-Ndougou et Rembo-Bongo

Pierre André KOUMBA DE SOUZA

3ème siège, Canton Basse-Nyanga

Adonis Apollinaire MOUDOUMA

PROVINCE DU WOLEU-NTEM

• Commune d’Oyem

1er siège du 1er arrondissement

Jean-Marie OBAME ONDO

2ème siège du 2ème arrondissement

Antoine MENIE M’EYI

• Département du WOLEU

1er siège, Canton BISSOK

Albert NDONG OBIANG

2ème siège, Canton Ellelem

Salomon MENGUE MEYE

3ème siège, Canton Kyè

Daniel NDOUMOU OBAME

4ème siège, Canton Nyè (Akam-Essatouck)

Raphael MEZUI MINTSA

5ème siège, Canton Woleu

Paul NANG NDONG

• Département du NTEM

1er siège, Commune de Bitam

Tony ONDO MBA

2ème siège, Cantons Ntem I, Mvézé (Meye-Kyè)

Charles MVE ELLA

3ème siège, Cantons Ekorété et Ntem II (Bikondom)

Francis NTOLO EYA’A

4ème siège, Cantons Koum, Kess et Mboa’a

David ELLA MINTSA

• Département du HAUT-NTEM

1er siège, Commune de Minvoul, canton Nord et villages canton Sossolo Ntem (Axes Abomane-Minvoul, Ebomane-Bikondom et village Ebomane)

François ANGO NTOUTOUME

2ème siège, Canton Sossolo Ntem et Canton Sud (Bolossovile)

Francis NKEA NDZIGUE

• Département de l’OKANO

1er siège, Commune de Mitzic

Louis Philippe MVE NKOGHE

2ème siège, Canton Lalara et Okala

Habib Junior EMANE ANGOARE

3ème siège, Canton Doum et Doumandzou (Sam)

Françoise ASSENGONE OBAME

• Département du Haut-Komo

1er siège, Commune de Medouneu et Canton Como Abanga

Jean Sylvain BEKALE NZE

2ème siège, canton Mbei

Jean Benoit NZE MBA