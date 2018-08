Côte d’Ivoire : les coulisses du tête-à-tête Soro-Ouattara

Un peu plus d’un mois après une rencontre tendue, Alassane Ouattara a reçu Guillaume Soro, mardi à sa résidence de Cocody Riviera Golf. La teneur des échanges semblent indiquer une normalisation des relations entre les deux hommes, même si la méfiance demeure encore de part et d'autres.

Guillaume Soro a dû attendre plus de trois semaines après son retour du Canada et de la France pour être reçu en audience par Alassane Ouattara. Le Président ivoirien l’a reçu à sa résidence de Cocody Riviera Golf, mardi aux alentours de 17 heures.

Contrairement à la rencontre du 1er juillet, lors de laquelle l’atmosphère avait été très électrique entre les deux hommes, celle du 7 août a été cordiale et chaleureuse, à en croire ceux qui y ont assisté. « Tout s’est bien passé, il y eu même des éclats de rire », assure même un proche du chef de l’État. À la demande du Président Ouattara, l’audience a été élargie à Birahima Téné Ouattara, le frère cadet du président, qui est un proche de Guillaume Soro, ainsi qu’à Sidiki Konaté, le ministre de l’Artisanat.

Amnistie et parti unifié

L’actualité politique – marquée par l’ordonnance d’amnistie annoncée lundi soir et, surtout, les élections locales du 13 octobre prochain – a été au cœur des échanges. L’ex-rebelle, qui avait téléphoné au président dès le lundi pour le remercier de l’amnistie accordée à son bras droit Souleymane Kamaraté Konaté, dit Soul to Soul, a réitéré ses remerciements de vive voix. « On dirait que l’opérateur Orange a rétabli la ligne entre le président et Guillaume Soro », s’amuse un proche du président de l’Assemblée nationale.