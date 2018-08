Zimbabwe : le parti au pouvoir déclaré vainqueur des législatives

Nelson Mandela, l’Africain du XXe siècle

Nelson Mandela est la seule grande figure historique contemporaine qui ait pris les dimensions d’un mythe au fond d’une prison. Qui, une fois au pouvoir, a su faire d’un pays déchiré une démocratie stable et passer le témoin en toute légalité et sérénité à une personnalité incontestée. Il n’a pas seulement été un libérateur comme Bolivar, il s’est révélé un grand homme d’État. Il ne fait aucun doute que par son génie politique, sa rigueur intellectuelle et sa force morale, par sa stature, par la leçon de démocratie et de générosité qu’il a donnée au continent et au monde, Mandela est l’Africain du XXe siècle.

Retiré de la vie publique depuis le milieu des années 2000, il est décédé le 5 décembre 2013.

Retour, chapitre par chapitre, sur la vie exceptionnelle d’un homme hors du commun.