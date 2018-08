L’Érythrée et la Somalie vont établir des relations diplomatiques

Après un rapprochement historique avec l'Éthiopie, l'Érythrée s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre diplomatique avec la Somalie.

« Les deux pays établiront des relations diplomatiques et échangeront des ambassadeurs », fait valoir cet accord intitulé « Déclaration sur des relations fraternelles ». Un document signé par le président érythréen Issaias Afeworki et son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed.

Le président somalien est arrivé samedi 28 juillet à Asmara pour « une visite officielle de trois jours » en Érythrée – la première depuis l’indépendance de l’Érythrée en 1993 -, pays avec lequel la Somalie entretenait des rapports très tendus depuis plusieurs années. En cause : le soutien présumé d’Asmara aux islamistes shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la perte du gouvernement somalien.

Virage diplomatique dans la Corne de l’Afrique

Si l’Érythrée a toujours contesté ces accusations, celles-ci ont conduit l’ONU à imposer depuis 2009 le gel d’avoirs et des interdictions de voyage à l’étranger à l’encontre de responsables politiques et militaires. Des sanctions qui pourraient bientôt être levées, a laissé entendre le secrétaire-général de l’ONU, Antonio Guterres. « L’Érythrée soutient fermement l’indépendance politique, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Somalie », stipule ainsi le texte signé lundi.

Cet accord marque une nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre pays de la Corne de l’Afrique, après le rapprochement spectaculaire intervenu ces dernières semaines entre l’Érythrée et l’Éthiopie, pays allié de la Somalie. Le 9 juillet dernier, Asmara et Addis-Abeba ont en effet signé une déclaration commune mettant fin à près de deux décennies d’état de guerre, depuis leur dernier conflit en 1998-2000.