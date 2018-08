Présidentielle malienne : Ibrahim Boubacar Keïta en mini-tournée africaine auprès de la diaspora

Le candidat-président Ibrahim Boubacar Keïta a achevé mardi une mini-tournée africaine de trois jours auprès des Maliens expatriés en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon et au Congo-Brazzaville. Reportage.

Ce 22 juillet, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), candidat à sa propre succession, s’apprête à monter dans un Boeing 737-800 de la compagnie Air Mauritanie mis à sa disposition par son « frère de l’Ouest » – comprendre : le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz -, explique pudiquement un membre de son bureau de campagne. Objectif : trois jours de voyage entre la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Gabon et le Congo-Brazzaville, à la rencontre de la diaspora malienne dans la perspective de la présidentielle dont le premier tour est prévu le 29 juillet.

IBK est accompagné d’une vingtaine de personne, membres de l’équipe de campagne et leaders de mouvements alliés comme Ibrahim Bocar Bah, président de l’Union malienne du Rassemblement démocratique africain (UM-RDA) et Mohamed Ahmed Ag Hamani, président de la Coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale (CCSC/PURN), tous membres de la plateforme Ensemble pour le Mali qui soutient la candidature de IBK. Première étape du voyage : Bouaké, avec ses 32 700 électeurs maliens, dans le centre de la Côte d’Ivoire.