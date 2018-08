Africa CEO Forum : destination Kigali pour l’édition 2019

La 7e édition du Africa CEO Forum, rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain, se tiendra les 25 et 26 mars 2019 à Kigali, au Rwanda.

Après une édition 2018 marquée par une mobilisation record et la présence des présidents de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Zimbabwe, c’est cette fois-ci au Rwanda, à Kigali, que se réuniront les plus grands décideurs africains les 25 et 26 mars 2019 pour le 7e Africa CEO Forum, organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par Rainbow Unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique.

Confluent de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale

Porte d’entrée sur un marché régional de plus de 150 millions de personnes et signataire de 68 accords de commerce, le Rwanda se trouve au confluent de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale.

Ce choix illustre « la volonté du Africa CEO Forum de soutenir les rencontres et courants d’affaires entre chefs d’entreprise issus de tout le continent », explique l’organisation dans un communiqué. « Le Rwanda, pays à la fois francophone et anglophone, dont le dynamisme économique et le modèle de développement – axé sur l’éducation, l’innovation et la performance – sont le parfait reflet des valeurs du Africa CEO Forum » précise Amir Ben Yahmed, fondateur et président du Africa CEO Forum.