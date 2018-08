Côte d’Ivoire : les élections locales fixées au 13 octobre

Les élections municipales et régionales auront lieu le 13 octobre en Côte d'Ivoire, a annoncé mercredi le gouvernement dans un communiqué à l'issue du Conseil des ministres.

« Sur proposition de la Commission électorale indépendante », un décret gouvernemental « convoque les collèges électoraux à la date du samedi 13 octobre 2018, en vue de procéder à l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux », selon ce communiqué publié mercredi. Depuis plusieurs mois, la date exacte de ces scrutins était attendue.

Cette annonce survient dans un contexte d’effervescence politique, quelques jours après le lancement d’un « parti unifié » par le président ivoirien Alassane Ouattara.

L’assemblée générale constitutive du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s’est tenue à Abidjan, et elle a porté le chef de l’État à la tête du mouvement. Le RHDP regroupe le Rassemblement des Républicains (RDR), le parti du président Ouattara, et des personnalités de plusieurs autres partis.

Mais le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), jusqu’ici grand allié du RDR dans la coalition au pouvoir, a refusé de se joindre au RHDP, mécontent des termes de l’alliance proposée.

Au delà des élections locales d’octobre, c’est la prochaine élection présidentielle prévue dans deux ans qui mobilise toute la scène politique ivoirienne.