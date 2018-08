Black Panther : un comic pour Shuri, petite sœur de T’Challa

Marvel Entertainment a fait appel à l’écrivaine de science-fiction américano-nigériane Nnedi Okorafor pour scénariser les aventures de la jeune héroïne.

Ce sera pour le mois d’octobre 2018. Le personnage de Shuri, petite sœur du héros de Black Panther, va voir ses aventures faire l’objet d’une série de comics. Incarnée par l’actrice britannique Letitia Wright dans le blockbuster de Ryan Coogler, ce personnage doué en technologies, attachant et plein d’humour, n’a pas manqué de voler la vedette au prince T’Challa dans quelques scènes d’anthologie.

Le comic, dont l’histoire sera signée Nnedi Okorafor, auteure américano-nigériane de science-fiction (qui avait déjà rédigé quelques épisodes de Black Panther), et dessiné par Leonardo Romero, sera simplement intitulé Shuri. La couverture du premier comic sera, quant à elle, assurée par le célèbre dessinateur espagnol Carlos Pacheco.

Sur le trône du Wakanda

Le scénario promet d’être des plus palpitants. À la suite du départ du prince T’Challa, porté disparu après un voyage dans l’espace – dernier épisode écrit par l’essayiste Ta-Nehisi Coates, Shuri sera forcée de quitter son laboratoire pour prendre la place de son aîné sur le trône du Wakanda laissé vacant. L’adolescente se retrouvera aux prises avec un dilemme : la passion ou le devoir ?

« Shuri est une jeune surdouée africaine, obsédée par la technologie, qui a voyagé si loin dans le passé qu’elle a vu le Wankanda avant qu’il ne devienne le Wakanda, a confié Nnedi Okorafor sur le site américain Bustle. Les Ancêtres l’appellent Ancient Future. Elle est aussi très ambitieuse. Et ce que j’aime chez elle ? Tout cela et plus. » Et d’ajouter que le lecteur ne devrait pas se laisser avoir par l’appellation « princesse » en ce qui concerne Shuri.

Le personnage de Shuri a été créé en 2005 par le scénariste et producteur de cinéma Reginald Hudlin, accompagné du dessinateur John Romita Jr.

Notons qu’en 2016, au moment de la prise en main du scénario de Black Panther par Ta-Nehisi Coates, la vente des comics dédiés au héros noir de Marvel ont explosé. Nul doute que l’arrivée d’épisodes exclusivement consacrés à Shuri vont contribuer à accroître le succès de l’univers Black Panther, déjà dopé par l’adaptation cinématographique de Ryan Coogler.