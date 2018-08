Mondial 2018 – Demi-finales : les pronostics de Nabil Maâloul et de Carlos Kameni

France-Belgique et Angleterre-Croatie sont les affiches des demi-finales de la Coupe du monde 2018 en Russie. Nabil Maâloul, le sélectionneur de la Tunisie, et Carlos Kameni, le gardien international camerounais (72 sélections) du Fenerbahce Istanbul (Turquie) livrent leurs pronostics.

Belgique – France

Nabil Maâloul : « La Belgique produit sans doute le meilleur football de cette Coupe du monde. Je suis bien placé pour le savoir, puisque la Tunisie l’a affrontée au premier tour (2-5). C’est une équipe offensive. Mais elle sait attaquer intelligemment. Depuis l’Euro 2016, elle a beaucoup progressé. Elle a toujours de très belles individualités, mais collectivement, elle est beaucoup plus cohérente et disciplinée. Contre le Brésil en quarts de finale (2-1), elle a su défendre et profiter des espaces laissés par son adversaire. Roberto Martinez a su changer de système en se privant de Mertens, pourtant un titulaire, pour faire jouer Chadli et Fellaini.

La France, elle, pratique un football moins offensif, même si elle dispose de très belles individualités telles Pogba, Kanté, Griezmann, Giroud et bien sûr Mbappé. Techniquement, elle a de gros arguments, mais le jeu belge est plus rapide. La Belgique ne laissera pas autant d’espaces que l’Argentine l’avait fait face aux Bleus en huitièmes de finale (4-3). La clé du match ? Si les Français parviennent à neutraliser Hazard et De Bruyne, les Belges auront du mal. Mais ces derniers ont un super gardien (Courtois) et un fantastique attaquant avec Lukaku. C’est pour cela que la Belgique est mon favori. »

Son pronostic : 1-1, victoire de la Belgique aux tirs au but

Carlos Kameni : « La Belgique défend bien, elle attaque bien et sait s’adapter à ses adversaires. On l’a vu contre le Brésil, où elle avait moins le ballon que d’habitude. Elle a défendu à huit et se projetait très vite devant avec Hazard et Lukaku, qui est d’une incroyable puissance. On sent que c’est un groupe solide, soudé, qui n’est plus le même qu’à l’Euro 2016. L’équipe ne mise plus que sur ses individualités. La Belgique est spectaculaire, plaisante à voir jouer, et elle a des ressources mentales. Mais attention, car en face, ce sera la France. Cette équipe, après un premier tour peu convaincant sur le plan du jeu, monte en puissance, elle concède peu d’occasions et ses individualités n’ont finalement rien à envier à celles des belges. Son jeu est moins flamboyant, mais il est très efficace. Et puis, on voit aussi que c’est un groupe soudé, qui prend plaisir à être ensemble. Les joueurs ont décidé d’aller au bout. Ce sera très serré. J’apprécie beaucoup les deux équipes. Si je fais de la Belgique mon favori, c’est parce que ce qu’elle propose depuis le début de cette Coupe du monde le jeu qui me plaît le plus… »

Son pronostic : victoire de la Belgique 2-1

Angleterre – Croatie

Nabil Maâloul : « J’aimerais que l’Angleterre se qualifie… Comme nous l’avons également affrontée au premier tour (1-2), cela signifierait que la Tunisie n’a pas été éliminée par n’importe qui (rires). Les Anglais sont supérieurs dans le domaine athlétique. Et il ne faut pas oublier que les Croates ont disputé deux prolongations face au Danemark et à la Russie pour se qualifier aux tirs au but. On a vu physiquement qu’ils souffrent, ce qui est normal. Il est vrai que techniquement, la Croatie a davantage d’arguments, avec Modric et Rakitic notamment. Mais dans ce domaine aussi, l’Angleterre a du répondant. La différence pourra se faire sur la fraîcheur. C’est pour cela que je pronostique une victoire des Anglais. »

Son pronostic : victoire de l’Angleterre 2-0

Carlos Kameni : « La Croatie a très bien joué au premier tour, notamment face à l’Argentine (3-0). Depuis, son football est moins spectaculaire, mais cela reste très bien organisé. La qualité est là, c’est une équipe qui a peu de failles. Son collectif est bien rôdé et elle a des individualités de premier plan, telles Subasic, Rakitic, Modric, Perisic ou Mandzukic. Ma seule vraie crainte la concernant se situe au niveau physique, car elle a disputé deux prolongations en huitièmes puis en quarts de finale. Et puis, les Anglais n’étaient pas attendus à ce niveau. On sent que cette sélection évolue avec une réelle motivation, que les joueurs sont heureux d’être ensemble. Mais c’est à mon avis la qualité individuelles des croates qui fera la différence. »

Son pronostic : victoire de la Croatie 2-1