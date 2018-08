Mondial 2018 – Quarts de finale : les pronostics de Charles Kaboré et Ali Boumnijel

Place aux quarts de finale du Mondial 2018 en Russie. Charles Kaboré, le capitaine du Burkina Faso, et le Tunisien Ali Boumnijel, l’ancien gardien des Aigles de Carthage champions d’Afrique en 2004, nous livrent leurs pronostics.

FRANCE-URUGUAY

Charles Kaboré : « Les Français vont souffrir, mais je pense qu’ils vont se qualifier. L’Uruguay va être un adversaire compliqué, qui ne lâchera rien. Cette équipe n’a encaissé qu’un but depuis le début de cette Coupe du monde. Déstabiliser cette défense ne sera pas simple, mais la vitesse de Mbappé ou l’impact de Giroud sont des arguments. Ce ne sera sans doute pas un match très ouvert, mais la France, avec ses arguments offensifs, me semble supérieure. »

Son pronostic : victoire de la France 1-0

Ali Boumnijel : « La France a une équipe pour passer ce tour et aller jusqu’au bout. J’ai aimé sa performance contre l’Argentine en huitièmes de finale (4-3), après un premier tour compliqué sur le plan du jeu. Individuellement, elle est plus forte que l’Uruguay. Notamment dans le secteur offensif. Mais attention aux Uruguayens : ils sont très solides et laissent beaucoup moins d’espaces que les Argentins. La France devra être patiente et varier son jeu, car en face, même sans Cavani, il y a de la qualité.

Son pronostic : victoire de la France 2-1

BELGIQUE-BRÉSIL

CK : « La Belgique joue bien, elle marque des buts, et elle a beaucoup de talent individuel, avec Lukaku, Hazard ou De Bruyne. Mais le Brésil est pour moi supérieur. L’équipe maîtrise ce qu’elle fait, elle est capable de marquer à tout moment et il est difficile de la mettre en danger. Défensivement, Les Brésiliens ont prouvé leur solidité (1 but encaissé) et il y a Neymar. Il fait une bonne Coupe du monde, même si son attitude peut agacer. Et c’est le type de joueur qui peut faire basculer une rencontre. Ce sera à mon avis un match ouvert. »

Son pronostic : victoire du Brésil 2-1

AB : « Je n’ai pas été vraiment convaincu par le Brésil. Je m’attendais à mieux, vu sa qualité individuelle. Il y a de la technique, mais je reste un peu sur ma faim. C’est pour cela que je sens les Belges capables de se qualifier. Elle a prouvé qu’elle avait une vraie force mentale, notamment face au Japon, en s’imposant 3-2 après avoir été menée 0-2. Et c’est une équipe qui pratique un football offensif et spectaculaire. »

Son pronostic : victoire de la Belgique 2-1 après prolongations

RUSSIE-CROATIE

CK : « Les Russes sont solides, cohérents, bien organisés. Ils n’ont pas montré grand-chose face à l’Espagne en huitièmes de finale, mais cela a été suffisant pour se qualifier. La Croatie joue bien, elle laisse plus d’espaces que les Espagnols. La Russie est mon favori, d’autant plus qu’elle sera portée par tout un peuple. »

Son pronostic : victoire de la Russie 1-0

AB : « J’ai été déçu par le jeu de la Croatie contre le Danemark, alors qu’elle m’avait fait bonne impression au premier tour. Techniquement, individuellement, les Croates sont supérieurs aux Russes… mais je pense que ces derniers vont se qualifier. Ils sont là alors que personne ou presque ne les attendait à ce niveau ; C’est aussi une équipe solide, certes pas très spectaculaire, mais qui sait se montrer efficace. Je mise donc sur une victoire du pays organisateur. »

Son pronostic : victoire de la Russie 1-0

SUÈDE-ANGLETERRE

CK : « Je vois l’Angleterre se qualifier, au terme d’un match assez ouvert ; le potentiel anglais me semble supérieur, notamment offensivement. La Suède est solide, a peu de failles, elle m’a impressionné quand elle a battu le Mexique (3-0) au premier tour, et ce qu’elle propose est plutôt cohérent.»

Son pronostic : victoire de l’Angleterre 2-1

AB : « J’ai trouvé la Suède solide, généreuse, très cohérente, et capable de proposer des choses intéressantes dans le jeu. Elle possède de bons joueurs dans le secteur défensif. Selon moi, elle va se qualifier car les Anglais sont trop prévisibles. Ils possèdent un bon buteur avec Harry Kane. Sur le papier, elle semble même plus forte, mais physiquement, je pense que l’Angleterre a laissé des plumes lors de son match contre la Colombie mardi soir. »

Son pronostic : victoire de la Suède 3-0