Côte d’Ivoire : dans les coulisses de la crise au sein du PDCI

La crise entre le président Alassane Ouattara et son principal allié Henri Konan Bédié au sein du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'est déportée à l’intérieur du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

Le bureau politique du PDCI organisé à Abidjan, le 16 juin 2018, a renvoyé aux calendes grecques la question de l’adhésion au futur parti unifié, projet politique majeur d’Alassane Ouattara. Depuis lors, le fossé se creuse au sein du parti, entre partisans dudit parti à unifier et opposants.

Tout a commencé à Yamoussoukro. À l’issue du conseil des ministres du mercredi 27 juin 2018, Alassane Ouattara lève la séance en martelant qu’il n’y aura pas de nouveau conseil des ministres, jusqu’à nouvel ordre. Il affiche le visage ferme des jours graves.

Le mardi 3 juillet 2018, les ministres PDCI sont reçus par Bédié chez lui, à Daoukro…

Les ministres PDCI se sentent particulièrement visés et mal à l’aise. Quelques heures avant, le président s’était entretenu avec son vice-président Daniel Kablan Duncan (PDCI) et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly (Rassemblement des républicains, RDR, parti de Ouattara) et s’était étonné que rien n’ait été fait par les ministres issus du PDCI, pour tenter de ramener Bédié à de meilleurs sentiments face au parti à unifier.