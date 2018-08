Maroc – Bank Al-Maghrib : ce que doit changer l’autonomie accordée à la banque centrale

Adopté le 3 juillet par la Chambre des représentants, le nouveau statut accorde une autonomie à Bank Al-Maghrib, la banque centrale marocaine, en laissant son conseil libre de décider de ses objectifs et de leur mise en place.

En préparation depuis 2015, le projet de loi n°04-15 portant sur le nouveau statut de Bank Al-Maghrib (BAM), la banque centrale du Maroc, a finalement été adopté le 3 juillet 2018 par la Chambre des représentants. Le document a pour objectif d’accorder à l’établissement dirigé actuellement par Abdellatif Jouahri davantage d’indépendance par rapport à l’exécutif.

Ce nouveau statut donne à Bank Al-Maghrib une autonomie dans le choix de ses instruments pour atteindre ses objectifs, notamment en matière de contrôle de l’inflation. Les objectifs de la banque centrale seront déterminés par son conseil – en prenant compte de la situation économique du pays -, et le gouvernement ne pourra plus interférer directement dans ces orientations. Les nouvelles compétences de Bank Al-Maghrib lui permettront de gérer de manière plus fluide le régime de change mis en place en janvier 2018, dont l’élargissement des bandes de fluctuation devrait se faire progressivement.