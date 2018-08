Sénégal : l’application de livraison à domicile Paps mise sur la précision

Lancée en octobre 2016, Paps est la première application géolocalisée de livraison à la demande d’Afrique francophone. Une innovation qui lui permet d’avoir une longueur d'avance sur la concurrence.

Apporter du linge au pressing, livrer de la nourriture ou des médicaments… Paps veut simplifier la vie des sénégalais. Derrière cette start-up, Bamba Lô, 30 ans. Après des études en France il a décidé de créer une société de coursiers à Dakar. Et pour se différencier de la concurrence, le jeune entrepreneur mise sur la fiabilité. « On s’engage vraiment sur les résultats auprès de nos clients. La différence est vraiment structurelle. Nous ne sommes pas organisés comme nos concurrents », explique-t-il.

Le secret de l’entreprise, c’est la géolocalisation. Grâce à des GPS, Bamba Lô peut suivre chaque coursier en temps réel. Au siège de l’application, 4 personnes réceptionnent, trient et distribuent 200 demandes de livraison par jour.

Pour se rémunérer, Paps facture la course au client. Comptez entre 1000 et 3000 francs CFA dans la capitale. Depuis un an, la start up affiche une croissance de près de 20%.

Pour se diversifier, l’application vient de lancer un service de livraison de colis express aux entreprises. Une cinquantaine d’entreprises font déjà confiance à Paps, ce qui représente 60% de son chiffre d’affaires.

