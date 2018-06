Mondial 2018 – Groupe D : le Nigeria à l’épreuve

Le Nigeria n’aura pas la vie facile au premier tour de la Coupe du monde. Les Super Eagles y retrouveront l’Argentine, un vieux camarade de route, la Croatie et la surprenante Islande...

On aurait aimé que le tirage au sort nous épargne le sempiternel Argentine-Nigeria, joué et rejoué à trois reprises (2002, 2010 et 2014) depuis la première confrontation entre Africains et Sud-Américains lors du Mondial 1994 aux États-Unis. Les Super Eagles n’ont jamais battu l’Albiceleste en compétition officielle, mais les coéquipiers de Lionel Messi n’ont pas franchement rassuré leurs supporters ces derniers mois, à cause d’une qualification difficilement obtenue et à des matches amicaux mal négociés face à l’Espagne (1-6) et au… Nigeria (2-4).

Les Nigérians croiseront la Croatie, un subtile mélange de technicité et de physique, et l’Islande, révélation de l’Euro 2016 où elle avait atteint les quarts de finale, qui réalise sa première prestation en phase finale de la compétition. Bref, un groupe difficile, mais pas inaccessible pour les hommes de Gernot Rohr…

LES ADVERSAIRES

L’avis d’Omar Daf, sélectionneur adjoint du Sénégal

« L’Argentine est le favori du groupe, mais elle a affiché une certaine fragilité depuis quelques mois. Elle dispose pourtant de très belles individualités, telles Messi, Aguero ou Higuain. Mais collectivement, on sent qu’il y a des failles. Quant à la Croatie, elle développe un jeu fin et technique. Et elle y ajoute une dimension athlétique qui en fait une équipe complète, difficile à jouer. Enfin, il faudra se méfier de l’Islande, très soudée, volontaire, et qui a gagné en expérience depuis l’Euro 2016. Cette sélection a un jeu qui va gêner ses trois adversaires. »

L’avis de Claude Le Roy, sélectionneur du Togo

« Sur le papier, les Argentins doivent finir à une des deux premières places du groupe. L’Albiceleste n’est pas forcément l’équipe la plus spectaculaire, ce qui est assez paradoxal, car elle compte de très bons joueurs, techniques, et un génie, Messi. Elle est surtout solide, et s’en remet aux qualités de ses joueurs offensifs. La Croatie a des arguments, avec deux joueurs fantastiques, Modric et Rakitic. Offensivement, elle est bien armée, mais comme toutes les équipes de l’ex-Yougoslavie, elle est capable de tout. Enfin, les Islandais font très bien ce qu’ils savent faire. On dit d’elle que c’est une équipe essentiellement physique, mais techniquement, certains de ses internationaux sont d’un très bon niveau.

LA SÉLECTION NIGÉRIANE

L’avis d’Omar Daf

« Le Nigeria semble un ton en-dessous de l’Argentine et de la Croatie. Mais je crois en ses chances. C’est un beau collectif. Il n’y a pas de star comme Sadio Mané, mais d’excellents joueurs tels Obi Mikel, Moses ou Musa. Athlétiquement, c’est très fort et techniquement, il y a une certaine qualité. Son parcours en qualifications, avec des adversaires comme le Cameroun, l’Algérie et la Zambie donne une idée de la valeur des joueurs nigérians. En 2014, les Super Egales avaient atteint les huitièmes de finale. Ils ont manqué les phases finales des CAN 2015 et 2017 et à mon avis, ils seront très motivés. Je pense qu’ils auront un rôle à jouer dans ce groupe. »

L’avis de Claude Le Roy

« J’ai toujours pensé que le Nigeria, un immense pays de football, serait le premier pays africain à gagner une Coupe du monde. Évidemment, la génération actuelle n’a pas le talent de celle des Okocha ou des Kanu. Individuellement, il y a moins de noms, mais collectivement et athlétiquement, c’est très costaud. Gernot Rohr a mis un peu d’ordre dans cette sélection, en faisant des choix payants. J’apprécie beaucoup Victor Moses, très polyvalent, et qui sait tout faire, et Obi Mikel, un vrai patron. Cette équipe peut se qualifier. Ce sera difficile, mais loin d’être impossible. »