Nigeria : Victor Moses, le foot pour se reconstruire

Victor Moses, l’international nigérian, est l'un des joueurs les plus importants aux yeux de Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles. Le défenseur de Chelsea prend aussi une revanche sur un douloureux parcours personnel.

À chaque fois qu’il revient sur le sol nigérian pour les matches de la sélection nationale qu’il défend depuis 2012, Victor Moses (27 ans) a forcément à l’esprit son départ précipité de Lagos, sa ville natale. Alors qu’il n’était âgé que de 11 ans, ce fils de pasteur perd ses parents, Austin et Josephine, assassinés à leur domicile, en 2002. Des motivations religieuses sont alors évoquées, mais aujourd’hui encore, les circonstances précises de leur décès restent floues. Dans cette ville réputée pour sa violence, le petit Victor, dont la sécurité est menacée, n’a que peu d’avenir. Il sera assez rapidement envoyé à Londres par un de ses oncles, qui le placera dans une famille d’accueil.

Défenseur à Chelsea…

Dans la capitale anglaise, Moses tente de se reconstruire, partageant son temps entre l’école et le football. Formé à Crystal Palace, un des nombreux clubs londoniens, il y a effectué ses débuts professionnels, en 2007, avant de partir à Wigan de 2010 à 2012. Depuis cette date, Moses appartient à Chelsea, qui l’a prêté à plusieurs reprises à Liverpool, Stoke City et West Ham United, avant de le rapatrier à Stamford Bridge en 2016. Antonio Conte, l’entraîneur des Blues, a fait du Nigérian l’une de ses meilleures cartes à jouer sur le terrain.

« On sent qu’il porte une histoire lourde. Victor est un garçon assez discret, réservé. Cela ne l’empêche d’être un leader du groupe, mais davantage par son travail sur le terrain que par sa communication », précise Gernot Rohr, le sélectionneur des Super Eagles, qui disputeront en Russie leur troisième phase finale consécutive et leur sixième Coupe du monde.

…et milieu offensif en sélection

Si Moses est utilisé dans un rôle défensif en Premier League anglaise, Rohr préfère utiliser les qualités offensives de son joueur. Avec sa sélection, celui-ci évolue plutôt à un poste avancé, dans un couloir. « C’est quelqu’un à qui je laisse une réelle capacité d’expression sur le terrain, car il en a besoin. Il a cette polyvalence qui offre plusieurs solutions, ce qui est intéressant pour un entraîneur. Et il est plutôt adroit devant le but et efficace sur les coups de pied arrêtés», ajoute Rohr.

Une appréciation confirmée par les trois réalisations de Moses lors des qualifications pour la Coupe du Monde, dont un doublé face à l’Algérie le 12 novembre 2016 à Uyo (3-1). Avec trente-deux sélections (11 buts), Moses est le sixième joueur le plus capé parmi ceux qui étaient de la tournée européenne du Nigeria en mars dernier, face à la Pologne (1-0) et la Serbie (0-2).$