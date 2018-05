Maroc : Hakim Ziyech, l’attaquant qui revient de loin

Hakim Ziyech, qui est né aux pays-Bas, a connu une jeunesse tourmentée. L’attaquant marocain, qui devrait quitter l’Ajax Amsterdam prochainement, est l'un des joueurs les plus doués du moment.

Fouzi Lejkaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait jugé l’affaire suffisamment grave pour qu’il prenne en charge l’explosif dossier Hervé Renard vs Hakim Ziyech. Le sélectionneur français des Lions de l’Atlas avait frappé fort, en décembre 2016, en décidant de ne pas convoquer le milieu de terrain offensif de l’Ajax pour la CAN 2017 au Gabon. Vexé, Ziyech s’était largement épanché dans la presse, affirmant haut et fort qu’il ne rejouerait jamais pour la sélection nationale tant que Renard en serait le patron.

Une relation apaisée avec Renard

Quelques mois après cette escalade verbale, Lekjaa, en fin diplomate, avait réuni ces deux fortes personnalités à Amsterdam, le 1er juillet dernier. À renfort de grands sourires et de poignées de mains franches et viriles, Renard et Ziyech s’étaient réconciliés devant quelques photographes, présents pour immortaliser l’instant.

« Il fallait qu’ils s’expliquent. Pour le bien de la sélection. Aujourd’hui, Renard fait confiance à Ziyech, lequel le lui rend bien sur le terrain », résume Youssouf Hadji, l’ancien international marocain. En quinze sélection, le futur ex-sociétaire de l’Ajax Amsterdam, qui devrait se trouver un nouveau point de chute dans les prochaines semaines, a déjà inscrit huit buts.

Né à Dronten, aux Pays-Bas, dans un quartier difficile, Hakim Ziyech a vécu une jeunesse particulièrement agitée. Deux de ses frères finissent en prison, son père décède alors qu’il n’a que 10 ans, et à l’adolescence, alors qu’il a rejoint le centre de formation du SC Heerenveen, Ziyech s’égare, connaît des problèmes disciplinaires, mais aussi de violence, de drogue et d’alcool.

Les Marocains adorent les joueurs qui font le spectacle

« C’est le football qui l’a sans doute sorti du mauvais chemin qu’il semblait emprunter. Il s’est peu à peu discipliné, et aujourd’hui, c’est un superbe footballeur, fin, élégant, doté d’une superbe technique », poursuit Hadji. Ziyech, devenu international marocain en 2015, après avoir été international néerlandais chez les jeunes, a explosé au FC Twente, où ses statistiques – buts et passes décisives – attirent irrésistiblement l’Ajax.

Un énorme bagage technique

Au Maroc, Ziyech est un joueur forcément apprécié par les supporters des Lions de l’Atlas. « Il a tout pour plaire : techniquement, il est capable de faire le geste qui va régaler les foules. Les Marocains adorent les joueurs techniques, qui font le spectacle. Mais il est surtout efficace », ajoute Hadji. Avec le temps, Ziyech s’est discipliné, et Hervé Renard lui a demandé aussi d’aller un peu plus vers les joueurs francophones. « S’il joue sur sa valeur, il sera une des joueurs à suivre lors de la Coupe du monde », assure le vice-champion d’Afrique 2004.