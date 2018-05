Sénégal : Sadio Mané, le joyau des Lions de la Teranga

À 26 ans, Sadio Mané réalise la saison la plus aboutie de sa carrière. Brillant avec Liverpool, indispensable en sélection nationale, l’ancien pensionnaire de Génération Foot sera une des joueurs les plus suivis lors de la Coupe du Monde.

Il y a seulement six ans, Sadio Mané était un joueur anonyme de Ligue 2 à Metz, un club qui allait plonger en National à la fin de la saison 2012-2013. Le jeune Sénégalais, alors âgé de 20 ans, ne jouera que trois matches au troisième échelon français, avant d’être transféré à l’été 2013 pour 4 M€ au Red Bull Salzbourg, où sa carrière allait prendre une tournure décisive. Le natif de Sédhiou (Casamance), formé à Génération Foot, le club partenaire du FC Metz, passera un peu plus deux ans en Autriche, le temps d’y inscrire 45 buts et de se faire remarquer par les Anglais du FC Southampton, où ses performances décideront Liverpool à investir 36 M€, en juillet 2016, pour l’attirer à Anfield Road.

Mboma : « Sadio Mané est un top player »

On connaît la suite. Mané s’est vite adapté aux exigences d’un des clubs les plus puissants de Premier League, et la saison 2017-2018 est la plus aboutie de sa carrière. « Il marque des buts (19 toutes compétitions confondues), il délivre des passes décisives, il est influent dans le jeu des Reds, et son entente avec Mohamed Salah est excellente, alors qu’ils auraient pu être concurrents. Cette saison, Sadio est un top player dans un des meilleurs championnats du monde », apprécie Patrick Mboma. L’ancien buteur des Lions Indomptables voit en Mané un joueur au profil finalement atypique. « Il n’y a pas beaucoup d’équivalents dans son style de jeu. Ce n’est pas vraiment un buteur. Il ne va pas en mettre trente par saison. Il peut encore s’améliorer dans le dernier geste, mais il sait aussi être décisif en faisant marquer les autres. C’est un footballeur capable de faire la différence grâce à ses qualités d’accélération, de dribble et son bagage technique. »

Giresse : « Il est capable de faire basculer un match »

International depuis 2012, Sadio Mané est devenu un des cadres des Lions de la Teranga, même si ses compatriotes estiment que ses performances en sélection sont parfois moins brillantes qu’avec les Reds. « On lui en demande beaucoup. Ce qu’il réalise en Angleterre fait de lui un joueur très exposé. C’est moi qui l’ai installé en sélection, quand je suis arrivé en 2013. À cette époque, il y avait des joueurs plus expérimentés tels, Demba Ba, Papiss Cissé ou Moussa Sow. Il lui fallait trouver sa place, ce qu’il a su faire », intervient Alain Giresse, qui a dirigé le Casamançais pendant deux ans. « J’en ai fait un titulaire. C’est un leader technique, capable de faire basculer un match du bon côté. » Mais pour Mboma, son statut actuel doit le pousser un peu plus vers les sommets. « Il sera bien évidemment très observé en Russie. J’entends parfois dire que si ses performances avec le Sénégal sont moins brillantes qu’en club, c’est parce qu’il a moins le temps de travailler ses automatismes, ma sélection jouant moins souvent. Il ne doit pas se réfugier derrière cette excuse… »