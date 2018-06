Nigeria – Mondial 2018 : Alex Iwobi, dans les pas de Jay-Jay Okocha

Le talentueux attaquant d'Arsenal Alex Iwobi veut faire mieux que son illustre oncle, éliminé en huitièmes de finale avec le Nigeria lors du Mondial 1998.

C’est l’histoire d’un jeune homme qui a eu le choix entre l’Angleterre, son pays d’adoption dans lequel il est arrivé à l’âge de quatre ans avec ses parents, ou le Nigeria : patrie de sa famille et de son oncle célèbre, Jay-Jay Okocha. Footballeur au talent précoce, Alex Iwobi a fait toutes ses classes de footballeur avec le club d’Arsenal, des équipes de jeunes qu’il a intégré alors qu’il était encore à l’école primaire à l’équipe première dont il a enfilé le maillot pour la première fois à 19 ans.

Il aurait pu devenir définitivement anglais. Le jeune attaquant a connu ses premières capes internationales avec les sélections des moins de 16 ans, moins 17 ans, puis moins de 18 ans des Three Lions. Avant de ne plus être appelé dans le groupe des espoirs anglais et de se tourner vers le Nigeria. À l’automne 2015, ce retournement de situation avait fait grand bruit dans la presse britannique qui se lamentait de perdre un grand talent.

Déjà buteur face à l’Argentine

Après sa première titularisation en Ligue des champions en mars 2016 face au FC Barcelone, Alex Iwobi avait reçu les louanges de l’ancien international français Thierry Henry: « Il était courageux avec le ballon, calme à l’approche de la surface de réparation adverse et a justifié tout l’investissement que l’académie d’Arsenal a fait avec lui. Il est le parfait exemple de comment un jeune doit se comporter pour arriver au top ».

Le Nigeria a déjà pu apprécier sa maturité dans les matchs importants. Alex Iwobi a marqué deux buts décisifs face à la Zambie – un au match aller, l’autre au match retour – dans la phase de qualification pour la Coupe du monde. Il a également brillé en match amical face à l’Argentine offrant, grâce à un doublé, une victoire de prestige aux Super Eagles (4-2) face à un adversaire qu’ils retrouveront dans leur poule en Russie, en compagnie de l’Islande et la Croatie.

Explosif sur ses démarrages, excellent dribbleur, Alex Iwobi possède également un sens du placement acquis sous l’égide d’Arsène Wenger. Il formera avec Victor Moses, le buteur de Chelsea, une paire très dangereuse sur la ligne d’attaque du Nigeria au Mondial.

L’avoir comme oncle est une inspiration pour moi

Grand espoir du continent – il avait été élu espoir africain de l’année en 2016 par la CAF -, Alex Iwobi doit maintenant progresser dans son efficacité face au but pour passer encore un cap. Ses statistiques avec Arsenal (65 matchs, 8 buts) et avec l’équipe nationale (5 buts) ne sont pas encore à la hauteur d’un attaquant de classe mondiale, même s’il a brillé lors de la défaite des Super Eagles face à l’Angleterre en match amical le 3 juin (1-2) marquant le seul but des siens.

En Russie, il pourrait vite grandir en marchant dans les pas de son oncle Jay-Jay Okocha, qui à l’apogée de sa carrière avait emmené le Nigeria en huitièmes de finale lors de la Coupe du monde 1998, après notamment une victoire mémorable face à l’Espagne en phase de poule. «L’avoir comme oncle est une inspiration pour moi, mais il n’a jamais gagné son statut en étant le neveu de quelqu’un. Je dois tracer mon propre chemin», disait Alex Iwobi à propos de cette filiation après ses débuts avec le Nigeria.