RDC : libération d’un journaliste de Radio Okapi quelques heures après son enlèvement

Enlevé ce vendredi matin dans la commune kinoise de Bandalungwa, le journaliste de Radio Okapi Innocent Olenga a été libéré quelques heures plus tard. Ses ravisseurs « se seraient trompés de cible ».

« Innocent vient d’être libéré, affirme une source bien informée sous couvert d’anonymat. Il a été entendu au Parquet du tribunal de grande instance de la Gombe. Et il semblerait, selon les premiers éléments, que ses ravisseurs se soient trompés de cible. »

Quelques heures plus tôt, l’un de ses confrères expliquait à JA qu’Innocent Olenga avait été « enlevé ce matin [vendredi 25 mai], aux alentours de 10 heures, par des hommes en civil non identifiés. » « Son téléphone ne passe plus et nous n’avons aucune nouvelle », s’alarmait-il

Journaliste à Radio Okapi et Scoop RDC, Innocent Olenga se rendait jeudi au bar dont il est le prioritaire, « La Primature de la presse », dans la commune kinoise de Bandalungwa, lorsque deux hommes l’ont embarqué de force dans une voiture.

Graves atteintes à la liberté de la presse

« On ne sait pas où il est pour le moment, explique Tshivis Tshivuadi, secrétaire générale de l’ONG Journaliste en danger (JED). L’un de ses amis m’a indiqué qu’il ne serait pas à la Démiap [le service de renseignement militaire en RDC, ndlr], mais plus probablement à l’Agence nationale de renseignement. »

Souvent pointée du doigt pour ses graves atteintes à la liberté de la presse, la RDC se situe à la 154e place du classement réalisé chaque année par l’ONG Reporters sans frontières. Journaliste en danger a de son côté recensé 121 cas d’attaques contre la presse dans le courant de l’année 2017.