Côte d’Ivoire : Cocody-Danga entre tristesse et espoir après le déguerpissement

8 Mai 2018. Ça fait maintenant 11 jours que les habitants de Cocody Danga, Abidjan CI ont été déguerpis de leurs maisons et mis la rue. Ils dorment à la belle étoile. C’est vraiment avec beaucoup d’émotion que nous avons écouté cette petite de 9 ans qui a vu sa maison détruite et sa famille à la rue. Regardez ma story pour en savoir un peu plus. Ils ont besoin de vous. Venez sur les lieux. We need more communication about what is happening around .. #social #help #share #comment #sauvonscocodydanga

A post shared by S A R A Ï (@miiss_coke) on May 19, 2018 at 10:36am PDT