Burkina Faso : Eddie Komboïgo réélu à la tête du CDP, Blaise Compaoré nommé président d’honneur

Réélu à la présidence du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo pourrait être candidat à l'élection présidentielle de 2020. L'ex-président burkinabè Blaise Compaoré, fondateur du CDP renversé par la rue en 2014 après 27 ans au pouvoir et qui vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire, a été nommé président d'honneur de son parti.

Quelque 5 000 militants vêtus des couleurs blanche et rouge du CDP s’étaient réunis dimanche 6 mai au Palais des Sports de Ouagadougou, pour le 7ème congrès ordinaire du parti. Lors du rassemblement, l’ancien président fondateur du parti, Blaise Compaoré, a été nommé président d’honneur du CDP et s’est vu attribuer des pouvoirs par une motion faisant de lui le « garant de l’unité et des orientations politiques du parti ».

À ce titre, Compaoré « arbitre en dernier ressort les décisions du parti, valide le choix du candidat à l’élection présidentielle et valide les propositions d’union ou de fusion avec d’autres partis », indique la motion adoptée sous les acclamations.

Compaoré a été acclamé par les congressistes qui ont notamment brandi des posters géants à son effigie. Par ailleurs, Eddie Constance Hyacinthe Komboïgo a été reconduit à la tête de l’ex-parti au pouvoir.

Komboïgo candidat en 2020 ?

Eddie Komboïgo, un expert-comptable de 51 ans et proche de Blaise Compaoré, dirige le parti depuis mai 2015. Poursuivi pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015, il avait brièvement quitté la tête du parti, avant d’en reprendre les rênes, après avoir été « totalement blanchi », par la justice.

Il a été réélu par 39 voix contre 33 pour son challenger, Boureima Badini, un ancien ministre de la justice de Compaoré, dont il a également été le représentant spécial dans la médiation de la crise ivoirienne.

Cette élection pourrait faire de Eddie Komboïgo le candidat du CDP à la présidentielle de 2020.

En 2015, les cadres du CDP ainsi que d’autres leaders de partis alliés n’avaient pas eu le droit de participer au scrutin qui avait vu la victoire de Roch Marc Christian Kaboré.

« Qui aurait cru que le CDP se reconstruirait après les événements de 2014 ? Mais le CDP est de retour et prêt pour la reconquête du pouvoir », a lancé le président du parti aux milliers de militants euphoriques, rassemblés au Palais des Sports de Ouagadougou, assurant que « le CDP vient de loin et ambitionne aller très loin ».

« Nous avons une lourde mission qui nous commande un grand challenge, celui d’œuvrer à restaurer la paix, la stabilité politique et le progrès économique et social que nous avons connu avec le président Blaise Compaoré », a-t-il lancé, se positionnant en héritier de l’ancien pouvoir.