Women in Business Meeting : les femmes d’affaires ont rendez-vous à Paris

Les 2 et 3 juillet prochains, l'Africa CEO forum et l'Essec Business School organiseront conjointement la première rencontre "Women in Business". Plus de 200 participantes sont attendues pour parler d'influence, de développement personnel et de business, pour construire le premier réseau d’influence de femmes dirigeantes africaines.

Depuis trois ans, à travers son initiative Women in Business, le Africa CEO Forum s’attache à promouvoir le leadership féminin, levier essentiel pour le développement économique du continent.

Fort du succès de cette initiative, et à la demande des participantes, il prolongera son engagement en organisant à Paris, les 2 et 3 juillet prochains, le premier Women in Business Meeting, en partenariat avec l’Essec Business School.

Des cercles d’influence féminins

Dirigeantes d’entreprises et d’institutions publiques africaines, dirigeantes d’entreprises internationales et de cabinets de conseil actifs en Afrique : à travers de multiples conférences interactives, masterclass inspirantes et ateliers pratiques, les participantes travailleront sur des thématiques communes liées au développement personnel de haut niveau et au développement de l’entreprise à l’échelle du continent ou au-delà.

Le Women in Business Meeting ambitionne de construire le premier réseau d’influence de femmes dirigeantes africaines, à travers la création de cercles d’influence féminins. L’objectif est double : faire prospérer des communautés d’affaires féminines de haut niveau et soutenir une vision panafricaine du leadership féminin.