Sahara occidental : report d’un vote à l’ONU sur la prolongation du mandat de la Minurso

Les États-Unis ont décidé de reporter un vote du Conseil de sécurité de l'ONU, prévu initialement mercredi 25 avril et destiné à renouveler pour un an la mission de la force de paix Minurso au Sahara occidental.

« Le vote est reporté » et il va y avoir une « poursuite des consultations », ont indiqué à des diplomates sous couvert d’anonymat. Rédacteurs du texte de résolution et responsables des négociations, « les États-Unis ont décidé de reporter le vote », a confirmé un autre diplomate, également sous couvert d’anonymat. Dans sa première version, le projet prévoit de demander aux parties au Sahara occidental de « reprendre des négociations (…) sans préconditions et de bonne foi » afin de parvenir à une « solution politique mutuellement acceptable » vers « l’autodétermination » de son peuple.

>>> A LIRE – Sahara occidental : Rabat veut une résolution du Conseil de sécurité qui condamne le Polisario