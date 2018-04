Cameroun : attaque du convoi d’un gouverneur en zone anglophobe

Des hommes armés ont attaqué le convoi du gouverneur de la région anglophone camerounaise du Sud-Ouest, l'une des dix régions du pays.

« Nous avons subi une attaque armée » vendredi à Lewoh, a indiqué à l’AFP un journaliste présent sur place. Une information confirmée à l’AFP par une source sécuritaire camerounaise.

Selon les médias locaux, le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, était en route pour Menji, chef-lieu du Lebialem, pour la cérémonie d’installation du nouveau préfet du département.

Aucun bilan officiel

Des tirs ont visé le convoi au niveau de Lewoh, selon ces sources concordantes. Lesquelles font également mention de plusieurs blessés dans le convoi. Aucun bilan officiel n’a été publié dimanche dans les médias camerounais.

Au cours de la cérémonie d’installation du nouveau préfet, diffusée par les médias locaux, le gouverneur du Sud-Ouest portait un gilet pare-balle.

Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui regroupent les habitants anglophones du Cameroun (20 % de la population), sont le théâtre depuis plus d’un an d’une profonde crise socio-politique. Celle-ci s’est peu à peu muée en un conflit armé de basse intensité.

« Forces d’occupation »

Les séparatistes, en lutte pour l’indépendance du Cameroun anglophone, ont demandé aux représentants de Yaoundé ainsi qu’aux forces de sécurité de quitter leur territoire, les qualifiant de « forces d’occupation ».

Depuis trois mois, les groupes séparatistes armés y multiplient les actions violentes contre des symboles de l’État (attaques de gendarmerie, enlèvements de fonctionnaires, accrochages avec l’armée).