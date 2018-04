Mondial 2018 – Matches amicaux : quel programme pour les équipes africaines ?

Les cinq sélections africaines qualifiées pour le Mondial 2018 (14 juin-15 juillet) disputeront chacune trois matches amicaux avant le début du tournoi. Voici les détails de la préparation du Maroc, de la Tunisie, du Nigeria, du Sénégal et de l’Égypte.

ÉGYPTE : Koweït, Colombie et Belgique

Les Pharaons de Hector Cuper, comme les quatre autres sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2018, auront disputé cinq matches amicaux avant de rejoindre la Russie et Grozny, en Tchétchénie, où ils seront basés à partir du 7 juin. Après le Portugal (1-2) et la Grèce (0-1) en mars à Zurich (Suisse), les Égyptiens se prépareront en affrontant trois adversaires bien distincts en mai et en juin, non sans s’être précédemment regroupés du 21 au 27 mai au Caire. D’abord le Koweït, le 28 mai à Koweït-City, puis les coéquipiers de Mohamed Salah mettront le cap sur l’Italie et Bergame pour y rencontrer la Colombie, le 1er juin. Ensuite, les Pharaons effectueront un stage en Autriche, d’où ils s’échapperont le 6 juin afin d’effectuer un bref aller-retour à Bruxelles pour un choc face aux Diables Rouges belges.

MAROC : Ukraine, Slovaquie et Estonie

Hervé Renard voulait cinq matches de préparation avant de rejoindre Voronezh, où ils seront basés le temps du Mondial. Après les deux victoires de mars face à la Serbie (2-1) et l’Ouzbékistan (2-0), les Lions de l’Atlas effectueront un premier regroupement chez eux à partir du 22 mai. Ils prendront ensuite la direction de Crans-Montana, dans le Valais suisse, où l’Algérie avait séjourné en 2010 avant la Coupe du monde en Afrique du Sud. Le 31 mai, ils croiseront l’Ukraine, à Sion, avant de revenir au stade du Tourbillon le 4 juin pour y affronter la Slovaquie. Le 7 ou le 8 juin, les Marocains se rendront à Tallinn afin d’y rencontre l’Estonie, ultime étape avant leur installation en Russie.

NIGERIA : RD Congo, Angleterre, République Tchèque

C’est un programme particulièrement copieux qui attend les Super Eagles nigérians, qui ont débuté l’année par un succès en Pologne (1-0, le 23 mars) et une défaite face à la Serbie à Londres (0-2, le 27 mars). Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria, a donné rendez-vous à ses joueurs à partir du 22 mai, à Abuja, pour un premier stage qui s’achèvera par un match amical contre la RD Congo, le 28 dans une ville à déterminer (Abuja, Uyo ou Port-Harcourt). Après une journée de repos, les champions d’Afrique 2013 s’envoleront pour Londres où ils affronteront l’Angleterre à Wembley, le 2 juin. Le lendemain, ils prendront la direction de l’Autriche et du Burgenland. Une rencontre est prévue le 6 juin, face à la République Tchèque (ville à déterminer) et Rohr pourrait demander à sa fédération d’organiser un dernier test, le 11. Les Nigérians partiront le 12 pour Issentuki, dans la région de Stavropol, leur camp de base.

SÉNÉGAL : Luxembourg, Croatie et Corée du Sud

Après avoir affronté l’Ouzbékistan (1-1, le 23 mars à Casablanca) et la Bosnie-Herzégovine (27 mars au Havre), le Sénégal connaît la suite de son programme. Les Lions se retrouveront à partir du 21 mai à Dakar, où ils resteront jusqu’au 26. Ils s’envoleront pour la France et Vittel (Vosges) pour dix jours. Le 31 mais, les Lions de la Teranga effectueront le court déplacement au Luxembourg afin d’y rencontrer la sélection grand-ducale. Le 7 juin, ils s’envoleront pour la Croatie où un match amical est programme le 8 à Osijek face aux coéquipiers de Luka Modric (Real Madrid). Le 11 juin, c’est à Vienne (Autriche) et à huis-clos que le Sénégal disputera un dernier test contre la Corée du Sud, avant de rejoindre son camp de base de Kaluga.

TUNISIE : Portugal, Turquie, Espagne

Invaincus en mars après ses deux victoires face à l’Iran (1-0) et le Costa Rica (1-0), les Tunisiens auront droit à un programme musclé avant le début de la Coupe du monde. Regroupés à partir du 22 mai à Tunis, ils se déplaceront à Lisbonne le 28 mai pour un choc face aux champions d’Europe portugais. Après un retour à Tunis le 29 mai pour une journée de repos, les Aigles de Carthage prendront un vol pour Genève, afin de rallier Verbier où ils s’installeront jusqu’au 4 ou 5 juin. Une rencontre contre la Turquie est programmée le 1er juin à Sion. Une fois à Krasnodar, leur camp de base, les Nord-africains disputeront un dernier match amical face à l’Espagne, championne du Monde 2010, le 9 juin.