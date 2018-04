Maroc : six tonnes de haschich saisies dans le nord du pays

Nouvelle saisie de drogue dans le nord du pays. Au cours de cette opération, les autorités ont arrêté dix personnes.

Les autorités marocaines ont annoncé mercredi la saisie de plus de six tonnes de haschich dans la province de Nador (nord-est) et l’arrestation de dix personnes soupçonnées d’appartenir à un « réseau criminel » de trafic de drogue.

La police a procédé à ces arrestations « de façon simultanée » à Nador et dans des localités voisines, lors d’une vaste opération qui a permis la saisie de « 6,24 tonnes de haschich et 80 kg de kif », selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Des armes blanches et six voitures « susceptibles d’être utilisées dans le transport et le trafic de drogue » ont également été saisies, a ajouté cette source.

Un réseau international

Une enquête est en cours pour déterminer les « ramifications internationales » de ce « réseau », et ses liens avec « d’autres réseaux criminels au Maroc et à l’étranger », selon la DGSN.

En 2017, plus de 97 000 personnes ont été arrêtées au Maroc pour des affaires de drogue , selon un récent bilan de la police relayé par la presse marocaine.

Près de 50 000 hectares de terres agricoles sont consacrées à cette culture, pour l’essentiel dans la région du Rif (nord), affirmait en 2015 l’Organisation internationale de contrôle des stupéfiants (OICS). L’OICS estimait alors que ce chiffre était en baisse, la surface cultivée a baissé de 65 % en dix ans, passant de 134 000 ha en 2003 à 47 196 ha en 2013, grâce aux efforts des autorités marocaines.

Malgré ses efforts pour réduire les plantations de cannabis sur son territoire, le Maroc reste le premier producteur mondial et l’un des principaux exportateurs mondiaux de résine de cannabis, écoulée pour l’essentiel en Europe, selon l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC).