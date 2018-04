Infographie : quelles sont les compagnies aériennes africaines les plus ponctuelles depuis le début de l’année 2018 ?

Ponctualité, retards, annulations... Sur la base des statistiques publiées par OAG, JA s'est penché sur les performances des plus grandes compagnies aériennes africaines. Safair (Afrique du Sud), Fastjet Airlines (Tanzanie) et Air Arabia Maroc (Maroc) figurent en tête des compagnies qui ont connu le moins de retard depuis début 2018.

Sur la base des rapports mensuels publiés par l’entreprise britannique OAG, JA s’est penché sur les performances des 20 compagnies aériennes africaines qui ont réalisé le plus de vols au cours des trois premiers mois de 2018, concernant leur ponctualité et et le nombre d’annulations.

Les compagnies les plus ponctuelles sont Safair (Afrique du Sud), Fastjet Airlines (Tanzanie) et Air Arabia Maroc (Maroc). Parmi celles qui ont connu le plus de retards figurent Tunisair, avec un taux de ponctualité de 50,2 %, LAM (54,8 %, Mozambique), Five Forty Aviation (57,6 %, Kenya), Air Cairo (62,7 %, Égypte) et Air Algérie (65,3 %).

Un vol est considéré comme ponctuel lorsqu’il décolle ou atterrit 15 minutes après l’horaire prévu. La base de données de OAG rassemble des statistiques recueillies auprès de 4 000 aéroports et 900 compagnies.

La LAM en tête des annulations

Concernant les annulations, c’est la compagnie mozambicaine LAM (40,3 %) qui a annulé le plus de vols au cours des premiers mois de 2018, suivie de CemAir (15,9 %) et d’Air Algérie (6,4 %). D’après OAG, cinq compagnies (Safair, Fastjet Airlines, Five Forty Aviation, Jambojet et Mango) n’ont suspendu aucune liaison au cours des mois de janvier, février et mars 2018.



Pour le nombre de vols par mois, c’est South African Airways qui arrive en tête des compagnies africaines avec 10 275 vols, suivie d’Ethiopian Airlines (8 517) et Egypt Air (6 102), au cours de janvier, février et mars 2018.