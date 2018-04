Performance historique : la Tunisie grimpe à la 14e place du classement Fifa

C’est officiel : la Tunisie se hisse à la 14e du classement mondial d’avril 2018 de la Fifa, juste derrière l’Angleterre et le Danemark. Elle devance le Mexique, la Colombie ou encore l’Uruguay.

Une avancée fulgurante, suite à ses matchs amicaux préparatoires du Mondial 2018, remportés respectivement 1 – 0 et 0 – 1, face à l’Iran et au Costa Rica (le 23 et 27 mars dernier). En mars, elle était 23e du classement.