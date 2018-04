Niger : Issa Baba Ahmed, le riche homme d’affaires aux multiples sociétés

Commerçant de quartier autodidacte, il est aujourd'hui le PDG d'Oriba Holding, une société qui possède six filiales dans des secteurs divers au Niger. Pétrole, automobile, agroalimentaire, immobilier, matériaux de construction… Depuis dix ans, Issa Baba Ahmed a fait le pari d’investir dans un secteur différent tous les deux ans. Il est aujourd’hui l’un des hommes les plus riches du pays.

C’est l’un des hommes d’affaires les plus influents au Niger. Pourtant, Issa Baba Ahmed n’est ni diplômé d’une école de commerce, ni d’une grande université. Il n’a d’ailleurs jamais mis les pieds à l’école . « J’ai commencé à faire du commerce dès mon plus jeune âge. Je n’ai jamais fait d’études. Mais je m’entoure de conseillers qui en ont fait », explique le self-made man.

D’un commerçant de quartier, Issa Baba Ahmed est devenu un homme d’affaires aux multiples sociétés depuis une dizaine d’années. Il réinvesti ses bénéfices dans la création de nouvelles entreprises. Sa société, Oriba Holding, compte une dizaine de filiales. Il a fait le pari de se diversifier pour toucher plusieurs domaines, allant de l’agroalimentaire à l’immobilier, en passant par le pétrole.

Deuxième réseau de distribution de carburant au Niger

Oriba, qui fabrique et commercialise des jus de fruits, est la première filiale du groupe. La production de son usine représente 70 à 80 % des boissons gazeuses consommées dans le pays. La filiale réalise un chiffre d’affaires de 12 à 15 millions de francs CFA par an. De plus, près de 50 % du riz consommé au Niger est de la marque Oriba.

En 2011, Issa Baba Ahmed a lancé Oriba Petrolium. Son objectif : concurrencer les multinationales de distribution d’essence. La société compte aujourd’hui une quarantaine de stations à travers le pays. En 2017, Oriba Petrolium était le deuxième réseau de distribution de carburant au Niger.

Depuis peu, le patron de Oriba Holding s’est lancé un nouveau défi : la fabrication de tuyaux destinés à la construction et à l’irrigation. Pour y arriver, il s’est associé à des ingénieurs indiens.

Grâce à cette diversification le chiffre d’affaires de Oriba Holding dépasse les 300 milliards de FCFA, faisant de Issa Baba Ahmed l’un des hommes les plus riches du Niger.

Un reportage de Réussite, une émission coproduite par Canal + et Galaxie Africa (groupe Jeune Afrique), diffusée tous les premiers samedi du mois sur Canal+ en Afrique et A+ en France.