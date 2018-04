Emmanuel Macron associe Saad Hariri à sa rencontre avec Mohammed Ben Salmane

Le président français, qui reçoit le prince héritier d'Arabie saoudite ce mardi à l'Élysée, a associé aux discussions Saad Hariri, Premier ministre libanais. Les trois hommes doivent notamment évoquer "la stabilité du Moyen-Orient".

« Les trois dirigeants évoqueront ensemble brièvement, avant le dîner officiel, les sujets liés à la stabilité du Moyen-Orient, à la lutte contre le terrorisme et aux coopérations économiques et culturelles », ont fait savoir les services de la présidence française. La rencontre formelle s’est tenue à l’Élysée à 18h, ce mardi soir. Saad Hariri a également été convié au dîner donné ensuite en l’honneur de Mohammed Ben Salmane à l’Élysée. Quelques heures auparavant, Emmanuel Macron avait reçu le roi du Maroc, Mohammed VI.

Mohammed Ben Salmane, prince héritier d’Arabie Saoudite, vice-Premier ministre et président du Conseil des affaires économiques et du développement, est arrivé en France dimanche, et termine ce soir sa visite officielle, en marge de laquelle il a notamment rencontré le roi du Maroc et le Premier ministre libanais, lundi soir, comme le montre un « selfie » opportunément diffusé sur les réseaux sociaux par Saad Hariri.

Le président français avait intercédé auprès de Ryad, en novembre dernier, en pleine crise libano-saoudienne, au cours de laquelle Saad Hariri avait annoncé sa démission depuis l’Arabie saoudite, où il a été retenu pendant deux semaines avant de pouvoir quitter le pays.