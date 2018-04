France-Maroc : Mohammed VI chez Emmanuel Macron

Les deux chefs d'État ont multiplié les rencontres privées ces derniers mois, mais sans qu'aucune date ne soit encore fixée pour une visite officielle.

Le roi du Maroc rencontre le président français Emmanuel Macron, ce mardi à 16h, indique un communiqué de l’Élysée. Depuis l’élection de Macron en mai 2017, les deux chefs d’État ont eu des entretiens privés à plusieurs reprises mais n’ont pas encore effectué de visite officielle.

Le 8 novembre, ils se sont ainsi vus à Abou Dhabi à l’occasion de l’inauguration du musée du Louvre dans cette capitale et puis à Abidjan les 28 et 29 novembre pour le sommet Union africaine-Union Européenne. Deux semaines après, ils se sont revus à l’Élysée en marge du One planet Summit. Le roi du Maroc était alors accompagné de son fils Moulay El Hassan.

Rupture de jeûne

En juin 2017, Emmanuel Macron effectuait sa première visite au Maroc. Une visite « privée, personnelle et privilégiée », avait tenu à préciser l’entourage de Mohammed VI. Le Palais royal voulait d’abord connaître de près le nouveau locataire de l’Élysée avant d’envisager une visite officielle. Ce jour-là, le couple Macron était convié au repas de rupture du jeûne du Ramadan offert par le roi en son honneur.

Depuis décembre, et afin de donner un nouveau tour aux relations de la France avec le Maghreb, Emmanuel Macron a effectué des visites officielles en Algérie, puis en Tunisie. Le Maroc figurait aussi sur son agenda mais la date de sa visite, initialement annoncée pour début 2018, n’a pas encore été fixée.

Le roi du Maroc a été opéré du cœur en février dans une clinique parisienne à la suite d’un « trouble du rythme cardiaque ». Il est depuis en convalescence en France. Hier, il était apparu dans un selfie postée par le Premier ministre libanais, Saâd El Hariri, sur lequel on les voit en compagnie du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane, qui doit clore ce mardi soir une visite en France par un dîner avec Emmanuel Macron.