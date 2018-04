Mali : deux Casques bleus tués dans une attaque à Aguelhok

Deux hommes ont été tués et dis autres blessés dans une attaque sur le camp de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) à Aguelhok, dans le nord-est du pays. Cela porte à 150 le nombre de Casques bleus tombés dans le cadre de cette mission, lancée en juillet 2013.

« A 18H45 (locales et GMT), les soldats de la paix ont essuyé des tirs de mortier, dont plusieurs ont atteint leur camp », a indiqué la Minusma, ajoutant que « selon un premier bilan, deux Casques bleus ont été tués et 10 autres blessés, dont certains grièvement ».

« La Minusma a immédiatement organisé les évacuations médicales nécessaires et renforcé la sécurisation du camp », selon le texte, sans indication sur la nationalité des Casques bleus touchés.

La Mission de l’ONU « rappelle que les attaques visant les forces de maintien de la paix des Nations unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international et que leurs auteurs doivent être appréhendés et poursuivis ». Elle réaffirme sa détermination « à appuyer les efforts pour rétablir une paix et une sécurité durables au Mali ».

Selon une source militaire africaine au sein de la Minusma à Aguelhok, les tirs sont venus d’une zone à l’est du camp où avait été détecté plus tôt dans la journée un « attroupement » suspect.



Par ailleurs, quatre hommes à moto ont attaqué jeudi un poste de police dans la région de Mopti, dans le centre, sans faire de victimes, a déclaré une source policière malienne.

Déployée depuis juillet 2013, la Minusma, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, est actuellement la mission de maintien de la paix de l’ONU la plus coûteuse en vies humaines. Elle a perdu quelque 150 Casques bleus, dont une centaine dans des actes hostiles, soit plus de la moitié des soldats de l’ONU tués sur cette période dans le monde.