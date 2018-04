Chapitre 3 : la Lucha, une organisation sans chef

En partenariat avec Amnesty International et La Boîte à Bulles, JA vous dévoile chaque semaine en exclusivité un épisode de « Lucha, chronique d’une révolution sans armes au Congo », un reportage en bande dessinée réalisé par la journaliste Justine Brabant et la dessinatrice Annick Kamgang.

Épisode 4/8. « L’intensité de leur lutte et leur passion pour la non-violence est à la mesure d’un Martin Luther King ou d’un Gandhi », n’hésite pas à dire d’eux Angélique Kidjo, musicienne béninoise et lauréate du prix Ambassadeur de conscience Amnesty International 2016. Eux ? Les membres de la Lucha, un mouvement citoyen pro-démocratie dont la lutte en RDC fait l’objet d’un passionnant récit illustré en BD, signé de la journaliste Justine Brabant et de la dessinatrice Annick Kamgang, que nous publions ici en exclusivité.