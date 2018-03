Côte d’Ivoire : un enregistrement clandestin de Guillaume Soro fait polémique

Réalisé lors d’une réunion du parti présidentiel, cet enregistrement révèle les réserves de Guillaume Soro sur le parti unifié, avivant encore les tensions au sein de la coalition au pouvoir.

Les images de concorde et d’unité retrouvée au sein du parti présidentiel n’auront fait illusion que durant quelques heures. La participation de Guillaume Soro à un comité de direction du Rassemblement des républicains (RDR), jeudi 29 mars, avait pourtant été minutieusement médiatisée.

Guillaume Soro tout sourire avec Henriette Dagri-Diabaté, la présidente du RDR ; Guillaume Soro riant avec Kandia Camara, la secrétaire générale ; Guillaume Soro avec Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président du RDR et premier ministre : photos et vidéos ont été abondamment diffusées. Car malgré son titre de vice-président, Guillaume Soro est peu présent aux réunions de son parti : cela faisait près de trois mois qu’il n’avait participé à aucune d’entre elles.

Relations dégradées

À Abidjan, le malaise entre l’ancien chef rebelle et une partie des cadres du RDR est un secret de polichinelle. Depuis les mutineries de janvier et mai 2017, les relations se sont fortement dégradées, sur fond de rivalités pour la présidentielle de 2020.

Au-delà des belles images, les divergences ont été révélées par la diffusion d’un enregistrement clandestin de la réunion des caciques du RDR. On y entend Guillaume Soro émettre des réserves vis-à-vis du parti unifié. « L’actualité politique ces dernières semaines a bien montré le trouble qu’il y a sur la question du RHDP, du parti unifié. Je pense qu’il faut que nous ayons un cadre formel pour examiner cette question de façon approfondie. Parce que telles que les choses se présentent, il y a le sentiment bien réel que le RDR court, coûte que coûte, derrière le parti unifié et les autres temporisent. Or ce sont les autres qui, normalement, devraient courir derrière le RDR pour un parti unifié », déclare notamment le président de l’Assemblée nationale ivoirienne.



Guillaume Soro se distingue ainsi de la position du reste de la direction du RDR sur ce sujet sensible. Celui-ci est au cœur des tensions actuelles entre le RDR et son allié du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Le RDR prône en effet l’instauration rapide d’un parti unifié, avec une proclamation dans l’année et l’instauration d’une période transitoire n’excédant pas un an et demi. Une déclaration en ce sens doit être faite à l’issue du prochain bureau politique du parti, prévu le 5 avril.

Pour le PDCI, l’alternance avant l’union

Mais pour l’heure, il ne parvient pas à convaincre son allié. Le PDCI, lui, ne veut pas entendre parler de parti unifié avant le scrutin présidentiel de 2020 et exige auparavant « l’alternance », c’est-à-dire l’élection à la magistrature suprême d’un candidat issu de ses rangs.

Guillaume Soro serait-il plus proche du PDCI que du RDR ? Alors que le président de l’Assemblée nationale s’est affiché à plusieurs reprises aux côtés d’Henri Konan Bédié ces derniers mois, il se plait en tout cas à le laisser penser.

« Han! Donc les réunions aussi importantes du RDR on enregistre les gens! La politique est vraiment politique ! » Si dans un tweet, il a bien pourfendu la fuite de son discours devant la cadres du RDR, ses soutiens se sont empressés de le relayer et de le partager à des journalistes.

Acte d’indiscipline

Quant à l’auteur de l’enregistrement clandestin, il a été rapidement identifié par le parti. Il s’agit d’Adama Diomandé, selon un communiqué publié samedi. Le RDR a condamné un « acte d’indiscipline ». Face aux nouvelles tensions que fait surgir cette diffusion, certains militants ont appelé à la démission d’Adama Diomandé. Celui-ci a présenté des excuses.