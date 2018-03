Rwanda : Trump suspend les avantages commerciaux sur les vêtements importés

Donald Trump a décidé de suspendre les avantages commerciaux dont bénéficiaient les vêtements importés du Rwanda, accordés dans le cadre de l'Agoa, en rétorsion aux barrières douanières sur les vêtements et chaussures recyclés américains.

« Le président estime qu’une suspension de ces avantages plutôt qu’une sortie du Rwanda de l’Agoa (African Growth and Opportunity Act – Loi sur la Croissance et les Opportunités de Développement en Afrique), pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l’accès au marché (aux produits américains) et permettre au Rwanda de respecter les exigences de l’Agoa », indique un communiqué du représentant américain du Commerce (USTR).

L’accord commercial mis en place en 2000 sous l’administration Clinton a pour but de faciliter et de réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique.

Au fil des années, 6 000 produits ont pu bénéficier de réductions de taxes à l’importation, mais ces avantages commerciaux ne sont applicables que sous certaines conditions. Les pays participants à l’Agoa doivent remplir des conditions concernant les droits de l’Homme, la bonne gouvernance et la protection des travailleurs. En plus de cela, ils ne doivent appliquer aucune interdiction douanière pour les produits américains sur leur territoire.

Imposition de droits de douane

L’administration Trump avait décidé de mener une enquête sur le Rwanda mais également sur la Tanzanie et l’Ouganda en mars 2017, à la demande de l’association américaine de textiles d’occasion et recyclés (Smart), qui dénonçait l’imposition de droits de douane sur les exportations américaines par ces trois pays.

Suite à ces restrictions imposées, les exportations américaines de produits textiles vers le Rwanda, de 420 000 dollars (342 000 euros) en 2015, ont chuté à 130 000 dollars en 2017, tandis que les exportations rwandaises vers les États-Unis dans le cadre de l’Agoa sont passées dans le même temps de 435 000 dollars à 2,16 millions de dollars.

« Le président ne suspend pas les avantages sur les produits importés de Tanzanie et d’Ouganda parce que chacun d’eux a pris des mesures pour éliminer les droits de douane prohibitifs sur les importations de vêtements et chaussures d’occasion » américains, commente également l’USTR.

En 2017, 38 pays étaient éligibles à l’Agoa.