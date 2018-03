Trois frères migrants secourus en mer partaient faire soigner le plus jeune en Europe

Un adolescent de 14 ans, atteint de leucémie, et ses deux frères aînés qui voulaient qu'il soit soigné en Europe ont été secourus samedi alors qu'ils dérivaient sur un canot de fortune au large de la Libye, annonce l'organisation Proactiva Open Arms.

« Trois frères avec beaucoup d’amour et 200 litres de carburant se sont lancés en mer pour donner une chance au plus jeune d’entre eux, âgé de 14 ans et qui souffre d’une leucémie, de rejoindre un hôpital européen », indique sur Twitter l’organisation humanitaire espagnole qui a procédé au sauvetage à 35 milles nautiques (60 km) des côtes libyennes.

L’opération s’est déroulée samedi vers 01H00 GMT alors que les trois frères, d’origine libyenne, dérivaient depuis près de sept heures à bord d’un petit canot pneumatique », a raconté à l’AFP une porte-parole de ProActiva.

Just a few hours ago 3 persons adrift on the high seas:Allah,14 years old diagnosed of leukemia and his 2 brothers.

What damn hell must live in Libya so that the only hope for a child is to flee by sea

And Europe keeps feeding that hell pic.twitter.com/LwGjnIRKxj

— Proactiva Open Arms (@openarms_found) 10 mars 2018