RDC : incendie spectaculaire à l’hôpital du Cinquantenaire

Un incendie s’est déclenché jeudi soir dans l’hôpital du Cinquantenaire, à Kinshasa. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu, qui n’a fait aucune victime et très peu de dégâts matériels selon l’hôpital.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des flammes impressionnantes en train de ravager un long bâtiment de l’hôpital du Cinquantenaire, dans la commune kinoise de Kasa-Vubu. « L’incendie s’est déclaré aux environs de 20 h dans un garage, explique Bokene John, directeur commercial et marketing de l’hôpital. Le feu s’est propagé au hangar attenant, qui est situé à 150 m du bâtiment abritant les malades et le personnel soignant. Il n’y avait aucun danger. »

Dégâts matériels « limités »

D’après cette source, les dégâts matériels sont limités : trois ambulances ont été détruites dans le hangar. « Des enquêteurs sont sur place pour connaître l’origine du sinistre », ajoute Bokene John.

L’hôpital du Cinquantenaire a été inauguré en 2014, soixante ans après la pose de la première pierre et deux ans après la fin des travaux. « Meilleur hôpital d’Afrique centrale et même de la région », selon les termes du ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, lors de l’inauguration en 2014, l’établissement compte 500 lits et regroupe des unités de médecine interne, de pédiatrie, de chirurgie, de gynécologie, de gastroentérologie, de néphrologie et de cardiologie. Il est géré par le groupe indien Padiyath HealthCare.