Burkina Faso : le fabricant de pneu SAP Olympique mise sur la qualité face à la concurrence

La Société africaine de pneumatique (SAP) est l’unique producteur de pneus et de chambres à air en Afrique de l’Ouest. L’usine burkinabè réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards de francs CFA mais subit de plein fouet la concurrence des pneus importés. Sa stratégie : un positionnement haut de gamme et la diversification de sa production.

À Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, les vélos, motos et scooters sont rois sur les routes. Conséquence : le pneumatique est un marché très disputé sur lequel plus de 90 marques se font concurrence.

La SAP, créée en 1974 se distingue grâce à son savoir-faire technique. Plus de 280 salariés travaillent dans son usine semi-automatisée, unique en Afrique de l’Ouest. Au total, plus de 50 ingrédients entrent dans la composition du pneu. Son positionnement face à la concurrence : un produit de qualité supérieure qui résiste aux tests de résistance et d’endurance.

L’entreprise dispose d’un laboratoire en interne équipé de machines de contrôle. Les pneus y sont soumis à rude épreuve : ils tournent pendant 200 heures sur un axe qui simule une route accidentée. Des mesures qui permettent à la SAP de produire un pneumatique adapté au marché africain.

La SAP produit près de 500 000 pneus chaque année et les exporte au Mali et en Côte d’Ivoire. Elle réalise un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de francs CFA. Mais depuis quelques années, l’usine ne tourne qu’à 30 de sa capacité de production.

En cause, la concurrence des pneus importés d’Asie, vendus moins chers. Comptez 16 000 francs CFA pour un pneu SAP Olympique contre 9 000 francs environ pour ses concurrents.

L’entreprise a donc entrepris une politique de diversification de sa production. Elle a construit une unité qui fabrique des produits à base de caoutchouc, destinés aux industries ferroviaires et minières.

Une nouvelle niche qui pourrait lui permettre de rebondir et investir dans de nouveaux équipements pour devenir plus compétitive.

