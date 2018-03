Côte d’Ivoire : Souleymane Diarrassouba remplace Jean-Claude Brou au ministère des Mines

Le ministre ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a été choisi par le Premier ministre et le chef de l'État pour assurer l'intérim du ministère des Mines et de l'Industrie, son collègue Jean-Claude Brou ayant pris ce jeudi ses fonctions à la commission de la Cedeao.

La présidence ivoirienne a rendu public ce jeudi 1er mars à la mi-journée le nom du successeur de Jean-Claude Brou au ministère des Mines et de l’Industrie. Il s’agit de Souleymane Diarrassouba, actuel ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME. Mais alors qu’Abidjan laissait courir la rumeur d’un large remaniement gouvernemental, il ne s’agit finalement que d’un « réaménagement technique », Souleymane Diarrassouba n’écopant que d’un simple intérim.